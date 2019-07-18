Семак — о «Сочи», Кокорине и Луневе

Источник: Спорт-Экспресс

— В «Сочи» большая часть основных игроков появилась только в июле и по сути там совершенно новая команда. Насколько сложно в такой ситуации готовиться к сопернику? И помогает ли вам как-то тот факт, что в «Сочи» недавно перешли четыре игрока из «Зенита»?

— Это нам никак не помогает, — ответил Семак. — Многие из тех, кто пришел, прекрасно адаптированы к системе. Тактическая схема, которую мы видели в матче со «Спартаком» — наиболее комфортная для многих из них. Есть представление об игроках, с которыми мы меньше знакомы и о команде как таковой. Прекрасно понимаем, насколько сложным будет матч.

— В чем различия между «Сочи» и «Тамбовом»?

— Различий много. Конечно, тактическая схема — если она будет у «Сочи» такой, как в первом туре. Была домашняя, а сейчас выездная игра. Первые матчи всегда проходят нервозно. Все сейчас эмоционально настроены на то, чтобы как можно лучше стартовать.

— Олег Кононов сказал, что не представлял, как играть против «Сочи». А вы?

— Сочинцы играли и при одном расположении, и при другом. С «Тамбовом» было сложнее, потому что команда вообще не проводила официальных матчей до встречи с нами. Команда доукомплектовывалась на сборах, было трудно готовиться к ней.

— Видите ли вы системность в ошибках Лунева в этом году? Их накопилось уже много — от пропущенного мяча в Катаре с «Локомотивом» до гола «Тамбова». Почему, на ваш взгляд, Лунев не прогрессирует? И думаете ли вы над сменой первого номера?

— Над сменой первого номера не думаем. А вы привели только два примера.

— Суперкубок с «Локомотивом» еще.

— Три примера. В остальном в этом календарном году каких-то особых ошибок мы не вспомним. Все ошибаются. Ничего страшного не происходит. Нужно больше работать. Лунев — номер один. Дальше будем смотреть, исходя из состояния самого Андрея и его конкурентов.

— Каковы перспективы Мамманы?

— Я ко всем отношусь одинаково — и к иностранцам, и к игрокам с российским паспортом. Есть конкуренция. Невозможно пройти весь сезон с обоймой в 11 игроков. Надо ждать своего шанса, тренироваться, что он и делает.

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— 30 июня закончился контракт у Кокорина, но продолжит ли клуб следить за его здоровьем и как-то контактировать с ним, насколько это возможно в данной ситуации? Допускаете ли вы, что он еще сыграет за «Зенит»?

— Следить сложно, доступа нет. Я был бы рад, если бы он поскорее вернулся, начал тренироваться, заключил контракт с клубом и приносил пользу нашей команде.

— Увидим ли мы еще раз Жиркова и Дугласа на одном фланге? Готов ли Барриос сыграть полный матч?

— Мне понравилась их связка, но обоих можем увидеть на других позициях. Барриос готов к тому, чтобы полноценно тренироваться и играть. Будет набирать форму. Его состояние позволяет участвовать в полную силу в тренировках и играх.

— Почему ушел Бабурин, и придет ли Васютин? С чем связана такая рокировка? Оба — воспитанники клуба.

— Рокировки нет. Имеет значение, чтобы во вратарской линии присутствовал наш воспитанник. По Егору вопрос один — отсутствие игровой практики. Чтобы бороться за место в основе, он должен проявить себя. Продолжаем следить, у нас есть опция обратного выкупа. Если уверенно проведет сезон, то мы сможем его вернуть. По другой кандидатуре — работаем над вопросом. Скоро мы укомплектуем вратарскую линию полностью.

— Как вы отреагировали на уход Анюкова из «Зенита»? — вопрос защитнику сине-бело-голубых.

— Он всегда был моим конкурентом — с того момента, когда я пришел сюда. В футболе так бывает — люди уходят и приходят. У него остались силы на Самару — первый тур показал это.

— Вы довольно хорошо знаете многих футболистов «Сочи». Будет ли это преимуществом для «Зенита»?

— Не думаю. Это будет отдельная игра. У сочинцев новая команда — они хорошо играли против «Спартака», так что думаю, будет интересный матч.

— В игре с «Сочи» вы, скорее всего, будете персонально действовать против Набиуллина. Это плюс в подготовке?