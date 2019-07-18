Жители алтайского села просят присвоить дому культуры имя Федора Смолова

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Смолов стал героем юмористического YouTube-шоу Comment Out, в котором также приняла участие телеведущая и певица Ольга Бузова. Футболист победил и, согласно правилам, должен был либо выполнить смешное задание, написав странный комментарий под последним постом в Instagram Дмитрия Нагиева, либо перечислить деньги на благотворительность. Игрок выбрал второе.

«Жители села Костин Лог обратились к местным властям с просьбой присвоить имя Федорова Смолова местному Дому культуры. Мы все поражены его поступком», — сказал собеседник агентства.

Между тем в комитете по культуре райадминистрации РИА Новости сообщили, что жители не смогут сами переименовать ДК, это решение будет принимать Мамонтовский районный совет депутатов.

Тем временем активист ЛДПР в четверг на одиночном пикете обратился к Смолову, чтобы тот профинансировал также ремонт социальных объектов в Барнауле.