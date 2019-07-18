Жители алтайского села просят присвоить дому культуры имя Федора Смолова

Текущие события
Футбол. Еврокубки
17:30
ФК Македония
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
17:30
Кайрат
Широки Бриег
Футбол. Еврокубки
18:00
Теута
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
18:30
Интер Т
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
19:00
РФШ
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
19:00
РоПС
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:00
Университатя Кр
Сабаил
Футбол. Еврокубки
15:00
Тобол Кс
Женесс Эш
11
Футбол. Еврокубки
19:30
Левски
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
19:30
Динамо Мн
Лиепая
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:00
Милсами
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Академия Пандев
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Сперанца Н
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Гонвед
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Жальгирис К
Футбол. Еврокубки
20:00
Краковия
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Корк Сити
Футбол. Еврокубки
20:30
Энгордани
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Лачи
Футбол. Еврокубки
21:00
Хайдук С
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:00
Мура
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:00
Кукеши
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Види
Зета
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
21:30
Витебск
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:30
Шкупи
Пюник
Футбол. Еврокубки
21:45
Баллимена Юнайтед
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:45
ФК Килмарнок
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
21:45
Раднички Н
Флора
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Тр
Радник Б
Футбол. Еврокубки
21:45
Домжале
Бальцан
Футбол. Еврокубки
21:45
Будучност
Транс
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Бранн
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Европа
Футбол. Еврокубки
22:00
КР Рейкьявик
Мольде
Все события
Фоторепортажи
10Россия выиграла волейбольную Лигу наций
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
15:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жители алтайского села просят присвоить дому культуры имя Федора Смолова

БАРНАУЛ, 18 июл — РИА Новости. Жители алтайского села Костин Лог просят районные власти присвоить сельскому дому культуры имя футболиста Федора Смолова, который пожертвовал 400 тысяч рублей на ремонт здания, сообщил РИА Новости представитель ДК.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Ранее Смолов стал героем юмористического YouTube-шоу Comment Out, в котором также приняла участие телеведущая и певица Ольга Бузова. Футболист победил и, согласно правилам, должен был либо выполнить смешное задание, написав странный комментарий под последним постом в Instagram Дмитрия Нагиева, либо перечислить деньги на благотворительность. Игрок выбрал второе.

«Жители села Костин Лог обратились к местным властям с просьбой присвоить имя Федорова Смолова местному Дому культуры. Мы все поражены его поступком», — сказал собеседник агентства.

Между тем в комитете по культуре райадминистрации РИА Новости сообщили, что жители не смогут сами переименовать ДК, это решение будет принимать Мамонтовский районный совет депутатов.

Тем временем активист ЛДПР в четверг на одиночном пикете обратился к Смолову, чтобы тот профинансировал также ремонт социальных объектов в Барнауле.

Сельский ДК ранее запустил проект по сбору денег: на замену кровли здания требовалось собрать 414 тысяч рублей. На момент записи шоу с участием Смолова авторы проекта собрали всего 3,4 тысячи рублей.

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Кокорин и Мамаев попали в штрафной изолятор
Ослепительная возлюбленная лидера российских волейболистов (фото)
Неймар в «Барсе», Погба в «Реале» и другие трансферные сериалы
Ромашина и Колесниченко победили с произвольной программой на ЧМ
Семак рассказал о «Сочи», Кокорине и Луневе
Болельщики «Тоттенхэма» в ужасе от новой формы (фото)
Чемпион мира по футболу может продолжить карьеру в России
«Спартак» и ЦСКА предложили «Интеру» 10 млн за Пушкаша
Джокович, Надаль, Федерер и Хачанов попали в заявку на US Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь