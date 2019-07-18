Ерохин продлил контракт с «Зенитом»
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. «Зенит» подписал новый контракт с полузащитником Александром Ерохиным, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. «Зенит» подписал новый контракт с полузащитником Александром Ерохиным, сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.
Новое соглашение с 29-летним полузащитником рассчитано на три года с возможностью продления еще на один год.
Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года, всего в составе «сине-бело-голубых» он провел 67 матчей и забил 15 голов. В прошлом сезоне Ерохин впервые в карьере стал чемпионом России.