Ерохин продлил контракт с «Зенитом»

Новое соглашение с 29-летним полузащитником рассчитано на три года с возможностью продления еще на один год.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года, всего в составе «сине-бело-голубых» он провел 67 матчей и забил 15 голов. В прошлом сезоне Ерохин впервые в карьере стал чемпионом России.