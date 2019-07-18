Мирзов подписал контракт со «Спартаком»
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов уже подписал контракт со «Спартаком» и официально стал игроком
Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Ростова» Резиуан Мирзов уже подписал контракт со «Спартаком» и официально стал игроком
Ранее сообщалось, что клубы уже договорились обо всех деталях трансфера 26-летнего хавбека. Сам футболист тоже согласовал личный контракт с
В составе тульской команды полузащитник принял участие в 26 матчах Российской
Ранее Мирзов также выступал за «Спартак-Нальчик», «Торпедо» и «Ахмат».