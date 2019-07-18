Гончаренко рассказал о резервах для усиления игры ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

— Резервы для усиления игры скрыты внутри команды, — цитирует пресс-служба ЦСКА Гончаренко. — Очень бы хотелось сохранить тот юношеский задор, который наша команда демонстрировала в прошлом сезоне. И добавить к нему здоровый прагматизм. Тогда мы сможем двигаться дальше.

Безусловно, также очень важно правильно определять тактическую схему на каждую игру, по максимуму использовать лучшие качества наших футболистов, улучшить стандартные положения. Чтобы наши игроки показывали все лучшее в любой отдельно взятой игре, как это делают Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, а раньше демонстрировали братья Березуцкие или Понтус Вернблум. На поле они выжимают из себя все, полностью отдаются игре.