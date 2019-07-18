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19:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гончаренко рассказал о резервах для усиления игры ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счет чего его команда способна прибавить в стартовавшем сезоне.

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Источник: РИА "Новости"

— Резервы для усиления игры скрыты внутри команды, — цитирует пресс-служба ЦСКА Гончаренко. — Очень бы хотелось сохранить тот юношеский задор, который наша команда демонстрировала в прошлом сезоне. И добавить к нему здоровый прагматизм. Тогда мы сможем двигаться дальше.

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Безусловно, также очень важно правильно определять тактическую схему на каждую игру, по максимуму использовать лучшие качества наших футболистов, улучшить стандартные положения. Чтобы наши игроки показывали все лучшее в любой отдельно взятой игре, как это делают Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, а раньше демонстрировали братья Березуцкие или Понтус Вернблум. На поле они выжимают из себя все, полностью отдаются игре.

В матче 1-го тура чемпионата России ЦСКА проиграл на выезде «Крыльям Советов» (0:2). Во 2-м туре армейцы сыграют дома с «Оренбургом». Матч состоится 20 июля, начало в 19.00 по московскому времени.

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