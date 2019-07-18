Гончаренко рассказал о резервах для усиления игры ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счет чего его команда способна прибавить в стартовавшем сезоне.
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счет чего его команда способна прибавить в стартовавшем сезоне.
— Резервы для усиления игры скрыты внутри команды, — цитирует
Безусловно, также очень важно правильно определять тактическую схему на каждую игру, по максимуму использовать лучшие качества наших футболистов, улучшить стандартные положения. Чтобы наши игроки показывали все лучшее в любой отдельно взятой игре, как это делают Игорь Акинфеев, Мариу Фернандес, а раньше демонстрировали братья Березуцкие или Понтус Вернблум. На поле они выжимают из себя все, полностью отдаются игре.
В матче 1-го тура чемпионата России ЦСКА проиграл на выезде «Крыльям Советов» (0:2). Во 2-м туре армейцы сыграют дома с «Оренбургом». Матч состоится 20 июля, начало в 19.00 по московскому времени.