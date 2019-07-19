«Локомотив» предложил за хавбека сборной Перу Эдисона Флореса € 12 млн

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, за 25-летнего хавбека «железнодорожники» предложили € 12 млн. «Монаркас Морелия» готов отпустить футболиста, однако требует за него на € 3 млн больше. Всё указывает на то, что в ближайшее время игрок переберётся в Россию.

Фоторепортаж Лучшие легионеры в истории российского футбола

В минувшем сезоне Флорес на клубном уровне принял участие в 28 играх. На счету полузащитника 6 забитых мячей и 4 результативные передачи.

Контракт перуанца с его клубом рассчитан до лета 2022 года.