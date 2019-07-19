«Локомотив» предложил за хавбека сборной Перу Эдисона Флореса € 12 млн
«Локомотив» предпринял попытку подписать полузащитника мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисона Флореса, утверждает Libero.pe.
«Локомотив» предпринял попытку подписать полузащитника мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисона Флореса, утверждает Libero.pe.
По информации источника, за 25-летнего хавбека «железнодорожники» предложили € 12 млн. «Монаркас Морелия» готов отпустить футболиста, однако требует за него на € 3 млн больше. Всё указывает на то, что в ближайшее время игрок переберётся в Россию.
Контракт перуанца с его клубом рассчитан до лета 2022 года.
На Кубке Америки—2019, который недавно прошёл в Бразилии, сборная Перу с Флоресом дошла до финала, где уступила хозяевам турнира со счётом 1:3. Сам футболист сыграл на этом турнире 6 матчей и забил 2 гола.