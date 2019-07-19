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11:24 (мск), источник: Газета.Ру

Оклеветали и выкинули: игрок сборной о скандале в «Спартаке»

Вратарь сборной России Сослан Джанаев раскрыл, как его предали в московском «Спартаке», оклеветав перед руководством клуба и буквально выдавив из команды. По словам голкипера, его обвинили в намеренных голевых ошибках и не позволили объясниться, а главный тренер команды Валерий Карпин запретил играть даже за молодежную команду.

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Источник: РИА "Новости"

В последнее время самым обсуждаемым вратарем России был не легендарный Игорь Акинфеев и даже не Андрей Лунев, устроивший в июне пьяные разборки в аэропорту, а внезапно — Сослан Джанаев.

Этот вратарь совсем недавно считался вторым номером сборной России, набирал 775 сухих минут в чемпионате и обыгрывал с «Ростовом» в Лиге чемпионов «Баварию» и «Аякс». Однако после ухода из стана желто-синих в «Рубин» все пошло наперекосяк: затяжная травма и долги по зарплате вынудили Джанаева разорвать контракт с казанским клубом прямо посреди сезона — в феврале 2019 года.

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Затем последовали три месяца игры в польском «Медзе» со смешной для футболиста его уровня зарплатой в 7 тысяч евро, и голкипер принял решение вернуться в Россию.

Сначала Джанаев прибыл в расположение новичка Премьер-лиги «Сочи» и уже был готов подписать контракт, но внезапно на горизонте появился московский ЦСКА, воспитанником которого он является.

По информации СМИ, в подписании такого опытного голкипера был лично заинтересован главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, тем более что за трансфер не нужно было платить — футболист является свободным агентом.

Джанаев сразу же сорвался в Москву, однако там вышел конфуз: армейцы внезапно отказались от трансфера.

Никаких официальных комментариев от клуба о причинах такого поворота событий не появилось. Сам вратарь также отказался что-либо объяснять. Возможно, не удалось договориться по условиям контракта, либо ЦСКА отпугнули какие-то проблемы со здоровьем: с августа 2018 года по апрель 2019-го Джанаев не играл из-за травмы плеча.

Своими метаниями голкипер серьезно обидел «Сочи». Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко даже заявлял, что варианта с этим трансфером больше нет.

Тем не менее вскоре ситуацию удалось урегулировать (все-таки не каждый день на рынке свободных агентов появляется такой вратарь), и Джанаев подписал контракт с южанами.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что трансферные передряги последних месяцев — далеко не первая подобная драма в карьере Джанаева. Пожалуй, еще более громким скандалом сопровождался его уход из «Спартака», где он выиграл конкуренцию у известного хорвата Стипе Плетикосы.

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В сезоне-2009 «Спартак» боролся за победу в чемпионате России, однако в последних турах голкипер допустил несколько грубых ошибок, которые привели к потере важных очков: в частности, красно-белые глупо проиграли «Крыльям Советов» и ЦСКА, заняв в итоге второе место после «Рубина».

В 2010 году Джанаев продолжил играть за красно-белых, но периодически подвергался свисту на родном стадионе от болельщиков. В июле 2010-го «Спартак» проиграл на своем поле «Рубину» (0:1) из-за нелепо пропущенного мяча, и эта игра стала для вратаря последней за московский клуб.

Вскоре он был отправлен в аренду в грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат») аж на 2,5 года.

Агент Арсен Минасов, какое-то время сотрудничавший с голкипером, позже раскрыл, что причиной к такому решению руководства «Спартака» послужила клевета в адрес голкипера, которого обвинили в «нечестной игре» — якобы он специально допускал грубые ошибки, возможно, желая заработать деньги на ставках.

«Он всегда умел и любил тренироваться, но, на мой взгляд, была проблема с психологией. Мальчик стал рано играть в “Спартаке”, пропустил несколько важных мячей. Я говорю об играх с ЦСКА и “Крыльями”. Негодяи лживо обвинили его в нечестной игре, и он надломился. Какие негодяи? Они прочитают и все поймут. Они, кстати, непорядочные люди», — цитировал Минасова «СЭ».

Меня оклеветал человек, который имел отношение к руководству «Спартака». Сейчас в клубе его уже нет. Если мы встретимся, сначала спрошу, зачем он так поступил.
Сослан Джанаев

Сам Джанаев в своем свежем интервью впервые подтвердил эту информацию.

«Меня оклеветал человек, который имел отношение к руководству “Спартака”. Сейчас в клубе его уже нет. Если мы встретимся, сначала спрошу, зачем он так поступил. Хотя вряд ли признается», — заявил вратарь.

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Также Джанаев рассказал, как с ним поступили в клубе в тот момент. Главный тренер команды Валерий Карпин перестал вызывать его в основу, и наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов пригласил голкипера поиграть с молодежкой, чтобы получить хоть какую-то практику на поле.

Джанаев согласился и приступил к тренировкам с юными игроками. Вскоре «Спартаку-2» предстоял товарищеский матч против основной команды, в котором вратарь должен был появиться с первых минут.

«Готовлюсь, вдруг на разминке Бушманов отводит в сторону: “Сос, ты не играешь. Карпин запретил”. Моя реакция — шок. Не стал подходить к Карпину, выяснять, что да как. До конца года тренировался со второй командой, но ни одного матча за нее так и не провел. Не знаю, чье решение», — вспоминает голкипер.

Затем уже была аренда в «Терек», «Аланию», великолепные три года в «Ростове», краткосрочный сумбур в «Рубине», три месяца в «Медзе» и вот теперь — «Сочи».

Если когда-нибудь увижу президента клуба Леонида Федуна, то попробую с ним поговорить. Моя совесть чиста.
Сослан Джанаев

Однако Джанаев до сих пор с обидой вспоминает то непонятное прощание со «Спартаком».

«Если когда-нибудь увижу президента клуба Леонида Федуна, то попробую с ним поговорить. Моя совесть чиста. Когда разрывали контракт, прямо спросил у Асхабадзе, генерального директора: “Откуда информация о нечестной игре? Почему меня не вызвали, не спросили? Вы же знаете — сантиметра не отдам на футбольном поле!”» — утверждает Джанаев.

Антон Борисов

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