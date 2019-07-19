РПЛ учредила награды лучшим игрокам и тренерам по итогам сезона

Источник: РИА "Новости"

По итогам месяца будут выбираться лучший игрок и лучший тренер (номинированы будут пять человек, которых заранее выберут эксперты лиги).

Также будут вручаться награды «Лучший игрок сезона», «Лучший тренер сезона», «Лучший гол месяца», «Лучший гол сезона», «Лучший бомбардир сезона», «Лучший вратарь сезона» и «Лучший молодой игрок сезона». Ранее РПЛ ввела премию для лучшего игрока матча.