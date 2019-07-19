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14:59 (мск), источник: ТАСС

ФК «Сочи» ожидает на матче с «Зенитом» до 23 тыс. болельщиков

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» на первом домашнем матче в Российской премьер-лиге (РПЛ) ожидает до 23 тыс. болельщиков. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе сочинского клуба Александр Груднев.

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Источник: РИА "Новости"

В матче второго тура чемпионата России «Сочи» 21 июля на стадионе «Фишт» примет действующего чемпионат страны — петербургский «Зенит». Начало игры — 21:30 мск.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 2, 21.07.2019, 21:30

Сочи-Зенит-

«По состоянию на вчерашний день было продано 16 тыс. билетов — практически все места нижнего яруса были реализованы, — сказал Груднев. — После совещания со службой безопасности мы решили открыть верхний ярус, а также сократить количество буферных зон. Билеты на верхний ярус трибун A, B и D уже в продаже. Если все поступившие в продажу билеты будут реализованы, мы ожидаем до 23 тыс. болельщиков».

«Сочи» был основан в 2018 году на базе петербургского «Динамо». Команда в первый же год выступления в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) завоевала путевку в РПЛ, заняв второе место во втором по силе дивизионе.

Вместимость стадиона «Фишт», на котором прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 2014 года, матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, составляет 43 700 зрителей. Во время матча с «Зенитом» «Сочи» обновит собственный рекорд посещаемости. В прошлом сезоне наибольшее число болельщиков пришло на игру седьмого тура Олимп-ФНЛ против «Нижнего Новогорода» — 8 582 болельщика.

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