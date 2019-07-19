«Оренбург» в субботу закончит работы на домашнем стадионе для проведения матчей РПЛ

7 июля спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин в эфире канала «Матч ТВ» заявил, что стадион не прошел процедуру лицензирования и «Оренбург» будет проводить домашние игры в Самаре на стадионе «Самара-Арена». Спустя два дня на пресс-конференции в ТАСС президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига получила письмо от президента «Оренбурга» Владимира Кияева с гарантиями устранения проблем, которые не позволяют местному стадиону принимать матчи чемпионата России.