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16:41 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» в субботу закончит работы на домашнем стадионе для проведения матчей РПЛ

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Работы на стадионе «Газовик» для проведения домашних матчей «Оренбурга» в рамках чемпионата России по футболу будут завершены в субботу. Об этом ТАСС в пятницу по телефону заявил член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин.

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Источник: РИА "Новости"

7 июля спортивный директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Виктор Пышкин в эфире канала «Матч ТВ» заявил, что стадион не прошел процедуру лицензирования и «Оренбург» будет проводить домашние игры в Самаре на стадионе «Самара-Арена». Спустя два дня на пресс-конференции в ТАСС президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига получила письмо от президента «Оренбурга» Владимира Кияева с гарантиями устранения проблем, которые не позволяют местному стадиону принимать матчи чемпионата России.

Первый домашний матч в новом сезоне чемпионата России «Оренбург» проведет 28 июля против петербургского «Зенита».

«РПЛ еще не сообщила нам о месте проведения матча, — сказал Столыпин. — Работы по устранению проблем, указанных лигой, уже заканчиваются, думаю, завтра завершатся полностью. Скорее всего, с “Зенитом” сыграем в Оренбурге».

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