ФК «Локомотив» продлил контракт с вратарем Гилерме

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Гилерме, чей контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца года, может продолжить карьеру в «Спартаке». Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщал, что у 33-летнего голкипера имелось предложение от другого московского клуба, которое с точки зрения финансов является более привлекательным для игрока.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. С 2013 по 2015 год он был капитаном «Локомотива», в сезоне-2017/18 голкипер помог московскому клубу выиграть чемпионат России, также он вместе с «Локомотивом» трижды стал обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019). В сезоне-2018/19 он провел за «Локомотив» 30 матчей в национальном первенстве, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отстоял «на ноль».