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18:04 (мск), источник: ТАСС

ФК «Локомотив» продлил контракт с вратарем Гилерме

ТАСС, 19 июля. Московский футбольный клуб «Локомотив» подписал с голкипером Маринато Гилерме новый контракт, который будет действовать три года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба столичного клуба.

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Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что Гилерме, чей контракт с «Локомотивом» рассчитан до конца года, может продолжить карьеру в «Спартаке». Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщал, что у 33-летнего голкипера имелось предложение от другого московского клуба, которое с точки зрения финансов является более привлекательным для игрока.

Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. С 2013 по 2015 год он был капитаном «Локомотива», в сезоне-2017/18 голкипер помог московскому клубу выиграть чемпионат России, также он вместе с «Локомотивом» трижды стал обладателем Кубка России (2015, 2017, 2019). В сезоне-2018/19 он провел за «Локомотив» 30 матчей в национальном первенстве, в которых пропустил 28 голов и 12 раз отстоял «на ноль».

Гильерме и «Спартак», Кикнадзе и болельщики Лайв с Егоровым и Короткиным
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10 июля© Ньюстюб
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