VAR впервые будет использован в РПЛ в онлайн-режиме на матче «Динамо» — «Рубин»

Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин говорил о задаче запустить систему VAR с первого тура. 15 июля на матче чемпионата России между «Локомотивом» и «Рубином» (1:1) VAR использовался в офлайн-режиме. Система пока не применялась на матчах РПЛ в онлайн-режиме.

«РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB [Международный совет футбольных ассоциаций] дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет «Динамо» — «Рубин», — сказал глава РФС.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 в рамках Кубка России, а также применялась в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.