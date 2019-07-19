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20:01 (мск), источник: ТАСС

VAR впервые будет использован в РПЛ в онлайн-режиме на матче «Динамо» — «Рубин»

ТАСС, 19 июля. Российский футбольный союз (РФС) одобрил использование системы видеоассистента рефери (VAR) в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), первым из которых станет встреча столичного «Динамо» и казанского «Рубина» 21 июля в Москве. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков, слова которого приводит пресс-служба РФС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин говорил о задаче запустить систему VAR с первого тура. 15 июля на матче чемпионата России между «Локомотивом» и «Рубином» (1:1) VAR использовался в офлайн-режиме. Система пока не применялась на матчах РПЛ в онлайн-режиме.

Футбол

Премьер-лига 2019/2020
Тур 2, 21.07.2019, 19:00

Динамо-Рубин-

«РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB [Международный совет футбольных ассоциаций] дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет «Динамо» — «Рубин», — сказал глава РФС.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент VAR используется в ведущих европейских лигах, а также в Лиге чемпионов. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 в рамках Кубка России, а также применялась в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.

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