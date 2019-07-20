Программа второго тура РПЛ откроется в субботу четырьмя встречами

Источник: ИТАР-ТАСС

Команды из столиц Башкортостана и Краснодарского края начали чемпионат с поражений — хозяева предстоящей игры в Екатеринбурге уступили «Уралу», а гости — в Грозном «Ахмату». После первого тура «Уфа» занимает 11-е место в турнирной таблице, «Краснодар» — 14-е. Этот матч станет 11-м в истории противостояния двух клубов — в четырех из них победу праздновали краснодарцы, уфимцы были сильней дважды, еще четыре встречи завершились вничью. В сезоне-2018/19 «Уфа» на своем поле уступила «Краснодару» со счетом 0:1, а на стадионе соперника сумела свести игру к ничьей (1:1).

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 2, 20.07.2019, 14:00 Уфа - Краснодар -

У хозяев в матче с бронзовым призером прошлого розыгрыша чемпионата страны не выйдет на поле основной вратарь Александр Беленов. Голкипер пропускает встречу из-за двухматчевой дисквалификации, полученной в стыковой игре прошлого сезона против «Томи». «Уфа» не имеет серьезных проблем с травмированными, под вопросом остается только участие защитников Йонуца Неделчару и Данила Кругового.

«Краснодар» на длительный срок потерял полузащитников Юрия Газинского и Виктора Классона. Если на первого тренерский штаб сможет рассчитывать уже в конце осени, то о сроках восстановления второго официальной информации нет. По данным шведских СМИ, вероятность возвращения Классона на поле в 2019 году остается небольшой.

В начале июля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил наставнику «Краснодара» Мураду Мусаеву, у которого нет тренерской лицензии Pro, де-факто исполнять обязанности главного тренера.

После этого Российский футбольный союз (РФС) разослал аналогичные предупреждения во все клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В случае первичного нарушения штраф для тренера со стороны Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) организации составит 200 тыс. рублей, а для клуба — 1 млн рублей.

Теперь функции главного тренера «Краснодара» исполняет Сергей Матвеев, у которого есть лицензия Pro. Заявленный в качестве старшего тренера 35-летний специалист сможет приступить к повышению квалификации только летом 2020 года.

Последняя проверка «Арсенала» перед еврокубковым дебютом

«Крылья Советов» подходят к игре с «Арсеналом», занимая первое место в турнирной таблице. Ситуация с неожиданным лидером после первого тура встречается в разных чемпионатах, но крайне редко это происходит, когда команда, в прошлом сезоне боровшаяся за сохранения места в высшем дивизионе, становится лидером в новом розыгрыше, обыграв фаворита. Именно так произошло с «Крыльями Советов», которые в первом туре дома победили ЦСКА со счетом 2:0. Команда находится выше других клубов, выигравших в стартовых матчах, благодаря лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 2, 20.07.2019, 16:30 Крылья Советов - Арсенал Т -

Туляки в своей встрече ушли от поражения, сумев сравнять счет в игре с «Динамо» (1:1) в самой концовке. На данный момент они располагаются на восьмой строчке. У тренерского штаба хозяев во главе с Миодрагом Божовичем перед игрой нет травмированных и дисквалифицированных футболистов. Гости же, которыми руководит Игорь Черевченко, будут обходиться без полузащитника Михаила Александрова, не выходившего на поле с конца июля 2018 года из-за травмы.

Предстоящий матч станет шестым в истории противостояния «Крыльев Советов» и «Арсенала». В пяти предыдущих встречах волжане потерпели три поражения, один раз сыграв вничью и одержав одну победу. В трех матчах, которые состоялись в Самаре, хозяева поля по одному разу победили, проиграли и поделили очки с оппонентом.

Для «Арсенала» эта игра станет последней репетицией перед дебютом на международной арене.

В следующий четверг туляки на своем поле встретятся с азербайджанским «Нефтчи» во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Ответная игра между командами пройдет в Баку 1 августа.

Время реабилитации для ЦСКА

ЦСКА и «Оренбург» начали сезон с поражений. Гости предстоящего матча уступили на выезде «Ростову» со счетом 1:2 и находятся на 12-м месте. Армейцы подходят к первой домашней встрече чемпионата на непривычном для себя 16-м месте после поражения от «Крыльев Советов» (0:2).

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 2, 20.07.2019, 19:00 ЦСКА - Оренбург -

Несмотря на то, что старт сезона для ЦСКА не удался, победы «Оренбурга» ждать не стоит. Летом команду покинули 11 человек, многие из которых входили в основную обойму.

Стоит отметить потерю полузащитника Алексея Сутормина, который в конце июня перешел в казанский «Рубин», а уже в июле подписал контракт с петербургским «Зенитом». Словенский хавбек Денис Попович отправился в швейцарский «Цюрих». Покинул клуб и боснийский защитник Сильвие Бегича, подписавший четырехлетнее соглашение с «Рубином».

У ЦСКА потери носят медицинский характер. От полученных в прошлом сезоне травм продолжают восстанавливаться полузащитники Алан Дзагоев и Александр Макаров. Кроме того, на сборах в конце июня повреждение получил защитник Георгий Щенников. Восстановление каждого из них завершится не раньше сентября.

«Спартак» в гостях у Карпина

В Ростове-на-Дону сойдутся команды, одержавшие победы в первом туре. «Ростов» на прошлой неделе дома был сильней «Оренбурга», а «Спартак» на своем поле в самом конце встречи обыграл дебютанта РПЛ «Сочи» благодаря голу Самуэля Жиго.

Во вторник глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал что, главный арбитр той встречи Владимир Москалев отработал неудовлетворительно и будет отстранен на некоторое время. Среди ошибок рефери отметили пенальти, который не был назначен в ворота красно-белых в первом тайме, а также решение засчитать гол «Спартака», несмотря на то, что Жиго нанес удар по воротам, нарушив правила.

Футбол Премьер-лига 2019/2020 Тур 2, 20.07.2019, 21:30 Ростов - Спартак -

Дополнительный интерес встрече добавляет тот факт, что наставником «Ростова» является Валерий Карпин, выступавший за «Спартак», а также работавший в московском клубе в качестве генерального директора и главного тренера. За полтора года в команде из Ростова-на-Дону он трижды встречался с красно-белыми. Две встречи, состоявшиеся в сезоне-2018/19, Карпин выиграл, еще один матч завершился в пользу москвичей. Всего команды провели в российской истории 53 игры (32 победы «Спартака», 10 ничьих, 11 побед «Ростова»).

Карпин перед матчем с бывшим клубом не испытывает проблем с травмированными игроками. У главного тренера гостей Олега Кононова также практически нет футболистов, продолжающих восстановление от травм. Исключением является вратарь Александр Селихов, который не выходил на поле с начала апреля.