«Рубину» не придется переносить из Казани следующий домашний матч

Ранее издание «Бизнес-онлайн» сообщило о том, что встреча может пройти на стадионе «Нижний Новгород» из-за того, что руководство «Рубина» не успевает подготовить необходимые документы для оформления новой лицензии Центрального стадиона. Основной стадион «Рубина» «Казань-Арена» пока недоступен для команды из-за проведения там чемпионата мира по профессиональному мастерству World Skills.