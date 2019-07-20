«Рубину» не придется переносить из Казани следующий домашний матч
ТАСС, 20 июля. Матч третьего тура Российской
ТАСС, 20 июля. Матч третьего тура Российской
Ранее издание «Бизнес-онлайн» сообщило о том, что встреча может пройти на стадионе «Нижний Новгород»
«Все нормально, матч пройдет на Центральном стадионе. Сейчас есть некоторые рабочие моменты, которые будут решаться в плановом режиме», — заявил собеседник агентства.
В первом туре РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) на выезде. Во втором туре казанский клуб 21 июля в гостях встретится в Москве с «Динамо».