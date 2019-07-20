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13:25 (мск), источник: ТАСС

«Рубину» не придется переносить из Казани следующий домашний матч

ТАСС, 20 июля. Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» состоится на Центральном стадионе в Казани. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе «Рубина».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее издание «Бизнес-онлайн» сообщило о том, что встреча может пройти на стадионе «Нижний Новгород» из-за того, что руководство «Рубина» не успевает подготовить необходимые документы для оформления новой лицензии Центрального стадиона. Основной стадион «Рубина» «Казань-Арена» пока недоступен для команды из-за проведения там чемпионата мира по профессиональному мастерству World Skills.

«Все нормально, матч пройдет на Центральном стадионе. Сейчас есть некоторые рабочие моменты, которые будут решаться в плановом режиме», — заявил собеседник агентства.

В первом туре РПЛ «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) на выезде. Во втором туре казанский клуб 21 июля в гостях встретится в Москве с «Динамо».

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