«Рубин» объявил об аренде нападающего «Ростова» Кьяртанссона

Как отмечается в сообщении, 29-летний форвард арендован «Рубином» до конца сезона. Исландец будет выступать за новый клуб под 8-м номером.

Кьяртанссон перешел в «Ростов» летом прошлого года, подписав четырехлетний контракт. В составе донской команды он сыграл 11 матчей, забил два гола, а в марте был отдан в аренду в шведский «Хаммарбю».