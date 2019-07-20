«Рубин» объявил об аренде нападающего «Ростова» Кьяртанссона
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Нападающий сборной Исландии по футболу Видар Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Рубин» на правах аренды, сообщается на официальном сайте казанской команды.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Нападающий сборной Исландии по футболу Видар Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Рубин» на правах аренды, сообщается на официальном сайте казанской команды.
Как отмечается в сообщении, 29-летний форвард арендован «Рубином» до конца сезона. Исландец будет выступать за новый клуб под 8-м номером.
Кьяртанссон перешел в «Ростов» летом прошлого года, подписав четырехлетний контракт. В составе донской команды он сыграл 11 матчей, забил два гола, а в марте был отдан в аренду в шведский «Хаммарбю».
Ранее футболист защищал цвета нескольких исландских команд, норвежской «Волеренги», китайского «Цзянсу Сайнти», шведского «Мальме», за сборную Исландии провел 21 матч, забил три гола.