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18:59 (мск), источник: Матч ТВ

Аршавин рассказал, кто из российских игроков готов играть в Европе

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, кто из российских игроков на данный момент готов играть за европейский клуб.

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— Братья Антон и Алексей Миранчуки могли бы играть в Европе. Игнатьев и Сулейманов из «Краснодара» тоже должны быть со временем готовы. — Интерес европейских клубов к Чалову? Не думаю, что он пока готов играть там. Сомневаюсь, что тот же Клопп знает Чалова. Но он сейчас один из самых перспективных российских футболистов, поэтому может потом уехать в Европу, — сказал Аршавин в студии «Матч ТВ» на VK Fest.

Напомним, ранее стало известно, что 21-летним Чаловым интересуются «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг», «Севилья» и «Монако».

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