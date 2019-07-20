«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», проигрывая два мяча
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» одержали волевую победу над «Уфой» в матче второго тура Российской
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» одержали волевую победу над «Уфой» в матче второго тура Российской
Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара». У хозяев отличились Кэтэлин Карп (29-я минута) и Джемал Табидзе (40-я). Краснодарцы ответили голами Юнеса Намли (49-я) и Тонни де Вилены (73-я), а еще один мяч в собственные ворота отправил Табидзе (86-я).
«Краснодар» в третьем туре 27 июля примет дебютанта
|Вадим Евсеев
|Мурад Мусаев
|Кэтэлин Карп(Андрей Козлов, Александр Сухов)
|29′
|Юнес Намли
|49′
|Джемал Табидзе(Оливье Тилль)
|40′
|Тонни Вилена(Руслан Камболов)
|73′
|Джемал Табидзе
|87′
|1
|Алексей Чернов
|39
|Матвей Сафонов
|33
|Александр Сухов
|98
|Сергей Петров
|77
|Азер Алиев
|6
|Кристиан Рамирес
54′
|5
|Боян Йокич
|4
|Александр Мартынович
|15
|Александр Пуцко
|5
|Урош Спаич
28′
|55
|Джемал Табидзе
|77
|Руслан Камболов
|44
|Силвестр Игбун
64′
|10
|Вандерсон Масиэл
|74
|Даниил Фомин
|9
|Арикленес да Силва Ари
|10
|Оливье Тилль
83′
|14
|Кристоффер Олссон
66′
|57
|Вячеслав Кротов
87′
|17
|Иван Игнатьев
|8
|Кэтэлин Карп
84′
|52
|Тонни Вилена
90′
|13
|Азамат Засеев
|3
|Йон Гудни Фьолусон
|99
|Андрей Козлов
72′
|21
|Юнес Намли
70′
|7
|Дмитрий Сысуев
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|8
|7
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|13
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)