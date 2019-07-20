«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», проигрывая два мяча

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара». У хозяев отличились Кэтэлин Карп (29-я минута) и Джемал Табидзе (40-я). Краснодарцы ответили голами Юнеса Намли (49-я) и Тонни де Вилены (73-я), а еще один мяч в собственные ворота отправил Табидзе (86-я).