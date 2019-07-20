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17:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Краснодар» одержал волевую победу над «Уфой», проигрывая два мяча

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» одержали волевую победу над «Уфой» в матче второго тура Российской премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Уфе завершилась со счетом 3:2 в пользу «Краснодара». У хозяев отличились Кэтэлин Карп (29-я минута) и Джемал Табидзе (40-я). Краснодарцы ответили голами Юнеса Намли (49-я) и Тонни де Вилены (73-я), а еще один мяч в собственные ворота отправил Табидзе (86-я).

«Краснодар» в третьем туре 27 июля примет дебютанта премьер-лиги «Сочи», а «Уфа» в этот же день дома сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Уфа
2:3
Первый тайм: 2:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Нефтяник, 6725 зрителей
Главные тренеры
Вадим ЕвсеевМурад Мусаев
Голы
Кэтэлин Карп(Андрей Козлов, Александр Сухов)29′
Юнес Намли49′
Джемал Табидзе(Оливье Тилль)40′
Тонни Вилена(Руслан Камболов)73′
Джемал Табидзе87′
Составы команд
1Алексей Чернов
39Матвей Сафонов
33Александр Сухов
98Сергей Петров
77Азер Алиев
6Кристиан Рамирес
54′
5Боян Йокич
4Александр Мартынович
15Александр Пуцко
5Урош Спаич
28′
55Джемал Табидзе
77Руслан Камболов
44Силвестр Игбун
64′
10Вандерсон Масиэл
74Даниил Фомин
9Арикленес да Силва Ари
10Оливье Тилль
83′
14Кристоффер Олссон
66′
57Вячеслав Кротов
87′
17Иван Игнатьев
8Кэтэлин Карп
84′
52Тонни Вилена
90′
13Азамат Засеев
3Йон Гудни Фьолусон
99Андрей Козлов
72′
21Юнес Намли
70′
7Дмитрий Сысуев
93Магомед-Шапи Сулейманов
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
5Голевые моменты8
7Удары (всего)12
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
6Угловые2
11Фолы13
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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