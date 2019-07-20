«Арсенал» победил на выезде «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Забитые мячи у «Арсенала» на свой счет записали российский полузащитник Сергей Ткачев (22-я минута), замбийский нападающий Эванс Кангва (24) и румынский нападающий Александру Тудорие (52), для которого гол стал дебютным в РПЛ.

В составе «Крыльев Советов» отличились Соболев (43) и Тарас Бурлак (56). Нападающий Соболев забил ударом через себя, для форварда этот гол стал третьим в двух матчах текущего чемпионата, на данный момент он является лучшим бомбардиром первенства. Соболев провел 37-й матч в чемпионатах России, в которых забил десять мячей («Крылья Советов» — 14 матчей, 4 гола; «Томь» — 13, 3; «Енисей» — 10, 3).

На 63-й минуте Тудорие был заменен из-за полученного рассечения в верховом единоборстве с защитником хозяев Бурлаком. Вместо румына на поле вышел Евгений Луценко.

Клубы провели пятый очный матч в рамках чемпионатов России, «Арсенал» одержал четвертую победу, еще одна игра завершилась вничью.