«Арсенал» победил на выезде «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 20 июля. Тульский «Арсенал» на выезде одержал победу со счетом 3:2 над самарским клубом «Крылья Советов» в матче второго тура Российской
ТАСС, 20 июля. Тульский «Арсенал» на выезде одержал победу со счетом 3:2 над самарским клубом «Крылья Советов» в матче второго тура Российской
Забитые мячи у «Арсенала» на свой счет записали российский полузащитник Сергей Ткачев (22-я минута), замбийский нападающий Эванс Кангва (24) и румынский нападающий Александру Тудорие (52), для которого гол стал дебютным в РПЛ.
В составе «Крыльев Советов» отличились Соболев (43) и Тарас Бурлак (56). Нападающий Соболев забил ударом через себя, для форварда этот гол стал третьим в двух матчах текущего чемпионата, на данный момент он является лучшим бомбардиром первенства. Соболев провел 37-й матч в чемпионатах России, в которых забил десять мячей («Крылья Советов» — 14 матчей, 4 гола; «Томь» — 13, 3; «Енисей» — 10, 3).
На 63-й минуте Тудорие был заменен
Клубы провели пятый очный матч в рамках чемпионатов России, «Арсенал» одержал четвертую победу, еще одна игра завершилась вничью.
В третьем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Уфой» 27 июля, которая ранее в субботу уступила «Краснодару» со счетом 2:3, упустив по ходу второго тайма преимущество в два мяча. «Арсенал» примет «Ростов» 28 июля.
|Миодраг Божович
|Игорь Черевченко
|Александр Соболев(Паул Антон)
|43′
|Сергей Ткачев(Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой)
|22′
|Тарас Бурлак(Деян Радонич, Александр Соболев)
|56′
|Эванс Кангва(Сергей Ткачев, Горан Чаушич)
|24′
|Александру Тудорие(Максим Беляев, Игорь Горбатенко)
|52′
|1
|Сергей Рыжиков
|36
|Михаил Левашов
|23
|Дмитрий Комбаров
|9
|Кирилл Комбаров
|50
|Максим Карпов
|21
|Виктор Альварес
90+1′
|90
|Тарас Бурлак
|8
|Гиа Григалава
90+6′
|14
|Раду Гынсарь
|22
|Даниил Лесовой
|20
|Срджан Мияйлович
59′
|11
|Сергей Ткачев
90+5′
|77
|Дмитрий Кабутов
72′
|20
|Горан Чаушич
|7
|Александр Соболев
90+6′
|23
|Игорь Горбатенко
|22
|Александр Анюков
75′
|6
|Максим Беляев
90′
|10
|Антон Терехов
|71
|Александр Денисов
|28
|Паул Антон
54′
|10
|Эванс Кангва
55′71′
|9
|Деян Радонич
|70
|Георгий Костадинов
|17
|Антон Зиньковский
46′
|30
|Александру Тудорие
64′
|99
|Максим Канунников
|48
|Евгений Луценко
83′
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|9
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|9
|17
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)