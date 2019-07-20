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18:28 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» победил на выезде «Крылья Советов» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 20 июля. Тульский «Арсенал» на выезде одержал победу со счетом 3:2 над самарским клубом «Крылья Советов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в составе хозяев третий гол в сезоне забил 22-летний нападающий Александр Соболев, возглавивший гонку бомбардиров. Встречу на стадионе «Самара-Арена» посетило 15 780 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Забитые мячи у «Арсенала» на свой счет записали российский полузащитник Сергей Ткачев (22-я минута), замбийский нападающий Эванс Кангва (24) и румынский нападающий Александру Тудорие (52), для которого гол стал дебютным в РПЛ.

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В составе «Крыльев Советов» отличились Соболев (43) и Тарас Бурлак (56). Нападающий Соболев забил ударом через себя, для форварда этот гол стал третьим в двух матчах текущего чемпионата, на данный момент он является лучшим бомбардиром первенства. Соболев провел 37-й матч в чемпионатах России, в которых забил десять мячей («Крылья Советов» — 14 матчей, 4 гола; «Томь» — 13, 3; «Енисей» — 10, 3).

На 63-й минуте Тудорие был заменен из-за полученного рассечения в верховом единоборстве с защитником хозяев Бурлаком. Вместо румына на поле вышел Евгений Луценко.

Клубы провели пятый очный матч в рамках чемпионатов России, «Арсенал» одержал четвертую победу, еще одна игра завершилась вничью.

В третьем туре «Крылья Советов» на выезде сыграют с «Уфой» 27 июля, которая ранее в субботу уступила «Краснодару» со счетом 2:3, упустив по ходу второго тайма преимущество в два мяча. «Арсенал» примет «Ростов» 28 июля.

Крылья Советов
2:3
Первый тайм: 1:2
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 15780 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичИгорь Черевченко
Голы
Александр Соболев(Паул Антон)43′
Сергей Ткачев(Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой)22′
Тарас Бурлак(Деян Радонич, Александр Соболев)56′
Эванс Кангва(Сергей Ткачев, Горан Чаушич)24′
Александру Тудорие(Максим Беляев, Игорь Горбатенко)52′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
36Михаил Левашов
23Дмитрий Комбаров
9Кирилл Комбаров
50Максим Карпов
21Виктор Альварес
90+1′
90Тарас Бурлак
8Гиа Григалава
90+6′
14Раду Гынсарь
22Даниил Лесовой
20Срджан Мияйлович
59′
11Сергей Ткачев
90+5′
77Дмитрий Кабутов
72′
20Горан Чаушич
7Александр Соболев
90+6′
23Игорь Горбатенко
22Александр Анюков
75′
6Максим Беляев
90′
10Антон Терехов
71Александр Денисов
28Паул Антон
54′
10Эванс Кангва
55′71′
9Деян Радонич
70Георгий Костадинов
17Антон Зиньковский
46′
30Александру Тудорие
64′
99Максим Канунников
48Евгений Луценко
83′
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
7Удары (всего)15
3Удары в створ9
1Штанги, перекладины0
5Угловые9
17Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
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  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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