Голевая феерия в Самаре и гол-шедевр Соболева
«Крылья Советов» и «Арсенал» провели результативный матч, который завершился победой туляков со счетом 3:2.
«Крылья Советов» и «Арсенал» провели результативный матч, который завершился победой туляков со счетом 3:2.
22-летний форвард самарцев Александр Соболев забил ударом через себя и возглавил список бомбардиров.
Чемпионат России.
«Крылья Советов» (Самара) — «Арсенал» (Тула) — 2:3 (1:2)
Голы: Ткачев, 22 (0:1). Кангва, 24 (0:2). Соболев, 43 (1:2). Тудорие, 52 (1:3). Бурлак, 56 (2:3).
«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков (Терехов, 75), Карпов, Бурлак, Д. Комбаров, Гынсарь, Мияйлович, Антон (Радонич, 54), Кабутов, Зиньковский (Канунников, 46), Соболев.
«Арсенал» (Тула): Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев (Денисов, 90+2), Альварес, Кангва (Костадинов, 71), Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Тудорие (Луценко, 64).
Предупреждения: Кангва, 55. Мияйлович, 59. Кабутов, 72. Луценко, 82. Альварес, 90+1. Ткачев, 90+5. Григалава, 90+6. Соболев, 90+7.
Судьи: Кукуян (Сочи). Чельцов (Москва), Назаров (Невинномысск).
20 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».
Была в матче небольшая интрига: братья Комбаровы сыграли друг против друга в шестой раз в чемпионате. Перед встречей у Кирилла было преимущество — 3 победы против двух у Дмитрия. И по первому тайму казалось, что преимущество тульского Комбарова может только вырасти.
Стартовые минуты остались за гостями. «Арсенал» владел мячом, опаснее атаковал, пока самарцы разбирались как вообще выходить со своей половины поля. Туляки быстро превратили преимущество в голы, забив дважды за две минуты после провала обороны хозяев. Первый мяч на счету Сергея Ткачева, которому отдал пас Кирилл Комбаров, обыгравший на фланге брата.
Во втором голе Ткачев поучаствовал в качестве ассистента. Он ворвался в штрафную, отдал пас на дальнюю штангу, Кангва мяч принял, споткнулся, но все же отправил в ворота.
Самарцы оживились только под конец тайма. И отыграли один мяч.
В начале второго тайма «Арсенал» вновь увеличил преимущество, пользуясь ошибками обороны соперника. Максим Беляев после подачи с углового скинул мяч на дальнюю штангу, новичку туляков Тудорие оставалось только подставить ногу.
Перестрелка голами продолжилась четырьмя минутами позже. После подачи Комбарова со штрафного мяч попал в штангу, борьбу за него выиграли самарцы, последовал пас во вратарскую, где находился Тарас Бурлак. Защитник с убойной позиции не промахнулся.
В концовке встречи «Крылья Советов» пытались вырвать ничью, но взять очки во втором подряд домашнем матче не получилось. Зато «Арсенал» своей игрой показал, что готов представлять Россию в еврокубках.
Цифра
6-й раз в карьере братья Комбаровы сыграли друг против друга в чемпионате России. В четырех встречах победу праздновал Кирилл, в двух — Дмитрий.
|Миодраг Божович
|Игорь Черевченко
|Александр Соболев(Паул Антон)
|43′
|Сергей Ткачев(Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой)
|22′
|Тарас Бурлак(Деян Радонич, Александр Соболев)
|56′
|Эванс Кангва(Сергей Ткачев, Горан Чаушич)
|24′
|Александру Тудорие(Максим Беляев, Игорь Горбатенко)
|52′
|1
|Сергей Рыжиков
|36
|Михаил Левашов
|23
|Дмитрий Комбаров
|9
|Кирилл Комбаров
|50
|Максим Карпов
|21
|Виктор Альварес
90+1′
|90
|Тарас Бурлак
|8
|Гиа Григалава
90+6′
|14
|Раду Гынсарь
|22
|Даниил Лесовой
|20
|Срджан Мияйлович
59′
|11
|Сергей Ткачев
90+5′
|77
|Дмитрий Кабутов
72′
|20
|Горан Чаушич
|7
|Александр Соболев
90+6′
|23
|Игорь Горбатенко
|22
|Александр Анюков
75′
|6
|Максим Беляев
90′
|10
|Антон Терехов
|71
|Александр Денисов
|28
|Паул Антон
54′
|10
|Эванс Кангва
55′71′
|9
|Деян Радонич
|70
|Георгий Костадинов
|17
|Антон Зиньковский
46′
|30
|Александру Тудорие
64′
|99
|Максим Канунников
|48
|Евгений Луценко
83′
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|7
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|9
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|9
|17
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)