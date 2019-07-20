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19:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Голевая феерия в Самаре и гол-шедевр Соболева

«Крылья Советов» и «Арсенал» провели результативный матч, который завершился победой туляков со счетом 3:2.

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Источник: РИА "Новости"

22-летний форвард самарцев Александр Соболев забил ударом через себя и возглавил список бомбардиров.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Арсенал» (Тула) — 2:3 (1:2)
Голы: Ткачев, 22 (0:1). Кангва, 24 (0:2). Соболев, 43 (1:2). Тудорие, 52 (1:3). Бурлак, 56 (2:3).

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков (Терехов, 75), Карпов, Бурлак, Д. Комбаров, Гынсарь, Мияйлович, Антон (Радонич, 54), Кабутов, Зиньковский (Канунников, 46), Соболев.

«Арсенал» (Тула): Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев (Денисов, 90+2), Альварес, Кангва (Костадинов, 71), Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Тудорие (Луценко, 64).
Предупреждения: Кангва, 55. Мияйлович, 59. Кабутов, 72. Луценко, 82. Альварес, 90+1. Ткачев, 90+5. Григалава, 90+6. Соболев, 90+7.
Судьи: Кукуян (Сочи). Чельцов (Москва), Назаров (Невинномысск).
20 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».

В этом матче каждая из команд могла считать себя фаворитом. Хозяева уверенно начали сезон, обыграв ЦСКА. А туляки, которым на следующей неделе дебютировать в еврокубках, еще ни разу не уступали «Крыльям Советов» в чемпионате.

Была в матче небольшая интрига: братья Комбаровы сыграли друг против друга в шестой раз в чемпионате. Перед встречей у Кирилла было преимущество — 3 победы против двух у Дмитрия. И по первому тайму казалось, что преимущество тульского Комбарова может только вырасти.

Стартовые минуты остались за гостями. «Арсенал» владел мячом, опаснее атаковал, пока самарцы разбирались как вообще выходить со своей половины поля. Туляки быстро превратили преимущество в голы, забив дважды за две минуты после провала обороны хозяев. Первый мяч на счету Сергея Ткачева, которому отдал пас Кирилл Комбаров, обыгравший на фланге брата.

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Во втором голе Ткачев поучаствовал в качестве ассистента. Он ворвался в штрафную, отдал пас на дальнюю штангу, Кангва мяч принял, споткнулся, но все же отправил в ворота.

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Самарцы оживились только под конец тайма. И отыграли один мяч. Гол-шедевр забил Александр Соболев ударом через себя. В первом туре 22-летний форвард отметился дублем, и после двух матчей возглавил список бомбардиров.

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В начале второго тайма «Арсенал» вновь увеличил преимущество, пользуясь ошибками обороны соперника. Максим Беляев после подачи с углового скинул мяч на дальнюю штангу, новичку туляков Тудорие оставалось только подставить ногу.

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Перестрелка голами продолжилась четырьмя минутами позже. После подачи Комбарова со штрафного мяч попал в штангу, борьбу за него выиграли самарцы, последовал пас во вратарскую, где находился Тарас Бурлак. Защитник с убойной позиции не промахнулся.

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В концовке встречи «Крылья Советов» пытались вырвать ничью, но взять очки во втором подряд домашнем матче не получилось. Зато «Арсенал» своей игрой показал, что готов представлять Россию в еврокубках.

Цифра

6-й раз в карьере братья Комбаровы сыграли друг против друга в чемпионате России. В четырех встречах победу праздновал Кирилл, в двух — Дмитрий.

Крылья Советов
2:3
Первый тайм: 1:2
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Самара Арена, 15780 зрителей
Главные тренеры
Миодраг БожовичИгорь Черевченко
Голы
Александр Соболев(Паул Антон)43′
Сергей Ткачев(Кирилл Комбаров, Даниил Лесовой)22′
Тарас Бурлак(Деян Радонич, Александр Соболев)56′
Эванс Кангва(Сергей Ткачев, Горан Чаушич)24′
Александру Тудорие(Максим Беляев, Игорь Горбатенко)52′
Составы команд
1Сергей Рыжиков
36Михаил Левашов
23Дмитрий Комбаров
9Кирилл Комбаров
50Максим Карпов
21Виктор Альварес
90+1′
90Тарас Бурлак
8Гиа Григалава
90+6′
14Раду Гынсарь
22Даниил Лесовой
20Срджан Мияйлович
59′
11Сергей Ткачев
90+5′
77Дмитрий Кабутов
72′
20Горан Чаушич
7Александр Соболев
90+6′
23Игорь Горбатенко
22Александр Анюков
75′
6Максим Беляев
90′
10Антон Терехов
71Александр Денисов
28Паул Антон
54′
10Эванс Кангва
55′71′
9Деян Радонич
70Георгий Костадинов
17Антон Зиньковский
46′
30Александру Тудорие
64′
99Максим Канунников
48Евгений Луценко
83′
Статистика
3Желтые карточки5
0Красные карточки0
3Голевые моменты5
7Удары (всего)15
3Удары в створ9
1Штанги, перекладины0
5Угловые9
17Фолы17
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяПавел Кукуян(Россия, Сочи)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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