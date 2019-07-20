Голевая феерия в Самаре и гол-шедевр Соболева

Источник: РИА "Новости"

22-летний форвард самарцев Александр Соболев забил ударом через себя и возглавил список бомбардиров.

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Арсенал» (Тула) — 2:3 (1:2)

Голы: Ткачев, 22 (0:1). Кангва, 24 (0:2). Соболев, 43 (1:2). Тудорие, 52 (1:3). Бурлак, 56 (2:3).

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Анюков (Терехов, 75), Карпов, Бурлак, Д. Комбаров, Гынсарь, Мияйлович, Антон (Радонич, 54), Кабутов, Зиньковский (Канунников, 46), Соболев.

«Арсенал» (Тула): Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев (Денисов, 90+2), Альварес, Кангва (Костадинов, 71), Чаушич, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Тудорие (Луценко, 64).

Предупреждения: Кангва, 55. Мияйлович, 59. Кабутов, 72. Луценко, 82. Альварес, 90+1. Ткачев, 90+5. Григалава, 90+6. Соболев, 90+7.

Судьи: Кукуян (Сочи). Чельцов (Москва), Назаров (Невинномысск).

20 июля. Самара. Стадион «Самара Арена».

В этом матче каждая из команд могла считать себя фаворитом. Хозяева уверенно начали сезон, обыграв ЦСКА. А туляки, которым на следующей неделе дебютировать в еврокубках, еще ни разу не уступали «Крыльям Советов» в чемпионате.

Была в матче небольшая интрига: братья Комбаровы сыграли друг против друга в шестой раз в чемпионате. Перед встречей у Кирилла было преимущество — 3 победы против двух у Дмитрия. И по первому тайму казалось, что преимущество тульского Комбарова может только вырасти.

Стартовые минуты остались за гостями. «Арсенал» владел мячом, опаснее атаковал, пока самарцы разбирались как вообще выходить со своей половины поля. Туляки быстро превратили преимущество в голы, забив дважды за две минуты после провала обороны хозяев. Первый мяч на счету Сергея Ткачева, которому отдал пас Кирилл Комбаров, обыгравший на фланге брата.

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Во втором голе Ткачев поучаствовал в качестве ассистента. Он ворвался в штрафную, отдал пас на дальнюю штангу, Кангва мяч принял, споткнулся, но все же отправил в ворота.

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Самарцы оживились только под конец тайма. И отыграли один мяч. Гол-шедевр забил Александр Соболев ударом через себя. В первом туре 22-летний форвард отметился дублем, и после двух матчей возглавил список бомбардиров.

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В начале второго тайма «Арсенал» вновь увеличил преимущество, пользуясь ошибками обороны соперника. Максим Беляев после подачи с углового скинул мяч на дальнюю штангу, новичку туляков Тудорие оставалось только подставить ногу.

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Перестрелка голами продолжилась четырьмя минутами позже. После подачи Комбарова со штрафного мяч попал в штангу, борьбу за него выиграли самарцы, последовал пас во вратарскую, где находился Тарас Бурлак. Защитник с убойной позиции не промахнулся.

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В концовке встречи «Крылья Советов» пытались вырвать ничью, но взять очки во втором подряд домашнем матче не получилось. Зато «Арсенал» своей игрой показал, что готов представлять Россию в еврокубках.

Цифра