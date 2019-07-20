«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежного первенства России

«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче первенства России по футболу среди молодежных команд.