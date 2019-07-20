«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче первенства России по футболу среди молодежных команд.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче первенства России по футболу среди молодежных команд.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.
Результаты других матчей:
«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» — 1:0;.
«Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1;.
«Урал» (Екатеринбург) — «Ахмат» (Грозный) — 3:3.