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19:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московское «Динамо» и казанский «Рубин» сыграли вничью в матче первенства России по футболу среди молодежных команд.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1.

Результаты других матчей:

«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» — 1:0;.

«Сочи» — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:1;.

«Урал» (Екатеринбург) — «Ахмат» (Грозный) — 3:3.

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