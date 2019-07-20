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20:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

На снимке видны кровати с табличками, на которых есть фотографии спортсменов в тюремной одежде, указаны их годы рождения, номер статьи, даты начала и окончания срока. «Барак Мамаева и Кокорина. Подробности в воскресенье в 20.00!» — написала Скабеева, также опубликовав свое фото вместе с футболистами.

Ранее бывший заключенный ИК № 4 в Белгородской области, куда были этапированы футболисты, рассказал, что в этой колонии «нет убийц или лютых насильников». Почти половина осужденных отбывают срок за наркотики. Все «находятся на равных», блатных в колонии нет, утверждает бывший зек.

Источник: Фото: Telegram-канал Skabeeva

Также было опубликовано видео, на котором осужденные спортсмены играют в футбол. При этом начальник колонии заявил, что они находились в штрафном изоляторе и в матче участвовать не могли.

13 июня Мосгорсуд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Спортсмены находились в СИЗО с октября 2018-го после того, как устроили две драки в центре Москвы.

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