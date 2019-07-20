Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в
На снимке видны кровати с табличками, на которых есть фотографии спортсменов в тюремной одежде, указаны их годы рождения, номер статьи, даты начала и окончания срока. «Барак Мамаева и Кокорина. Подробности в воскресенье в 20.00!» — написала Скабеева, также опубликовав свое фото вместе с футболистами.
Ранее бывший заключенный ИК № 4 в Белгородской области, куда были этапированы футболисты, рассказал, что в этой колонии «нет убийц или лютых насильников». Почти половина осужденных отбывают срок за наркотики. Все «находятся на равных», блатных в колонии нет, утверждает бывший зек.
Также было опубликовано видео, на котором осужденные спортсмены играют в футбол. При этом начальник колонии заявил, что они находились в штрафном изоляторе и в матче участвовать не могли.
13 июня Мосгорсуд приговорил Кокорина к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам. Спортсмены находились в СИЗО с октября 2018-го после того, как устроили две драки в центре Москвы.