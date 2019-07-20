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21:03 (мск), источник: ТАСС

Гол Сигурдссона принес ЦСКА победу в матче чемпионата России с «Оренбургом»

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА на своем поле одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1 в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась на столичном стадионе «ВЭБ-Арена».

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Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА отличились хорватский полузащитник Никола Влашич (30-я минута) и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон (38), единственный мяч «Оренбурга» забил российский полузащитник Никита Маляров (40), который стал для него первым в составе клуба. Влашич забил шестой мяч в чемпионатах России, всего сыграв 27 матчей.

Перед началом матча символический удар по мячу нанес обладатель Кубка Гагарина в составе хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов.

Команды провели между собой пятую встречу в чемпионатах России, ЦСКА одержал четвертую победу, на счету «Оренбурга» одна победа.

В третьем туре ЦСКА сыграет дома с московским «Локомотивом», «Оренбург» примет петербургский «Зенит», оба матча состоятся 28 июля.

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ЦСКА
2:1
Первый тайм: 2:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 15082 зрителя
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВладимир Федотов
Голы
Никола Влашич(Ильзат Ахметов)30′
Никита Маляров40′
Арнор Сигурдссон(Федор Чалов, Никола Влашич)38′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
72′
56Александр Довбня
2Мариу Фернандес
12Андрей Малых
98Иван Обляков
13Сергей Терехов
80′
5Виктор Васин
3Михаил Сиваков
23Хердур Магнуссон
31Виталий Шахов
53′
78Игорь Дивеев
66Савелий Козлов
8Никола Влашич
8Даниэл Мишкич
25Кристиян Бистрович
9Джордже Деспотович
7Ильзат Ахметов
87′
10Рикарду Алвеш
83′
9Федор Чалов
11Андреа Чуканов
17Арнор Сигурдссон
80′87′
77Никита Маляров
78′
29Яка Бийол
20Джоэль Фамейе
5Тимур Аюпов
72′75′
29Вадим Афонин
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
12Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
8Фолы14
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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