Гол Сигурдссона принес ЦСКА победу в матче чемпионата России с «Оренбургом»

В составе ЦСКА отличились хорватский полузащитник Никола Влашич (30-я минута) и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон (38), единственный мяч «Оренбурга» забил российский полузащитник Никита Маляров (40), который стал для него первым в составе клуба. Влашич забил шестой мяч в чемпионатах России, всего сыграв 27 матчей.