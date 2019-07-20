Гол Сигурдссона принес ЦСКА победу в матче чемпионата России с «Оренбургом»
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА на своем поле одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1 в матче второго тура Российской
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА на своем поле одержал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1 в матче второго тура Российской
В составе ЦСКА отличились хорватский полузащитник Никола Влашич (30-я минута) и исландский полузащитник Арнор Сигурдссон (38), единственный мяч «Оренбурга» забил российский полузащитник Никита Маляров (40), который стал для него первым в составе клуба. Влашич забил шестой мяч в чемпионатах России, всего сыграв 27 матчей.
Перед началом матча символический удар по мячу нанес обладатель Кубка Гагарина в составе хоккейного клуба ЦСКА Кирилл Капризов.
Команды провели между собой пятую встречу в чемпионатах России, ЦСКА одержал четвертую победу, на счету «Оренбурга» одна победа.
В третьем туре ЦСКА сыграет дома с московским «Локомотивом», «Оренбург» примет петербургский «Зенит», оба матча состоятся 28 июля.
|Виктор Гончаренко
|Владимир Федотов
|Никола Влашич(Ильзат Ахметов)
|30′
|Никита Маляров
|40′
|Арнор Сигурдссон(Федор Чалов, Никола Влашич)
|38′
|35
|Игорь Акинфеев
72′
|56
|Александр Довбня
|2
|Мариу Фернандес
|12
|Андрей Малых
|98
|Иван Обляков
|13
|Сергей Терехов
80′
|5
|Виктор Васин
|3
|Михаил Сиваков
|23
|Хердур Магнуссон
|31
|Виталий Шахов
53′
|78
|Игорь Дивеев
|66
|Савелий Козлов
|8
|Никола Влашич
|8
|Даниэл Мишкич
|25
|Кристиян Бистрович
|9
|Джордже Деспотович
|7
|Ильзат Ахметов
87′
|10
|Рикарду Алвеш
83′
|9
|Федор Чалов
|11
|Андреа Чуканов
|17
|Арнор Сигурдссон
80′87′
|77
|Никита Маляров
78′
|29
|Яка Бийол
|20
|Джоэль Фамейе
|5
|Тимур Аюпов
72′75′
|29
|Вадим Афонин
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|12
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)