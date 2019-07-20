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22:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Акинфеев спас победу для ЦСКА. Сигурдссон забил супергол

Никола Влашич «сделал разницу» в первой домашней игре красно-синих.

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Источник: РИА "Новости"

* ЦСКА подготовил душевный проморолик к первому домашнему матчу нового сезона. По сюжету мальчик и девочка, болеющие за «армейцев», приходят на стадион и обращаются к генеральному директору клуба Роману Бабаеву с вопросом про Влашича: «А Никола дома?». И тот анонсирует появление хорватского полузащитника в стартовом составе.

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* Виктор Гончаренко поменял после поражения в Самаре только одного центрального защитника. При этом на скамейке оказался не Виктор Васин, которого в эпизодах с голами переигрывал Александр Соболев, а Звонимир Шарлия. Вместо хорвата вышел Игорь Дивеев. Единственное изменение в составе «Оренбурга» было связано с появление в центре поля 25-летнего новичка Тимура Аюпова — сына экс-игрока «Локомотива» и «Динамо» Ансара Аюпова.

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* У ЦСКА сохранился почти тот же состав, что и в матче с «Крыльями Советов», но тактическая схема была другой. Гончаренко подстроился под систему соперника, которому весной проиграл дома с популярным в этом туре счётом 2:3. «Армейцы» играли 3−4−2−1, а фланги закрывали Марио Фернандес и Иван Обляков. Тренер красно-синих насытил среднюю линию.

* За первые полчаса ЦСКА ничего не создал. Хозяева действовали на доступных для «Оренбурга» скоростях, не хватало взаимодействия со стороны инсайдов «армейцев» Влашича и Арнора Сигурдссона с центрфорвардом Чаловым и фланговыми игроками. Фернандес с Обляковым не получали мяч на ход. Вообще в первом тайме из 12 кроссов в исполнении команды Гончаренко лишь один дошёл до адресата.

* Фаворит перевернул игру благодаря индивидуальному мастерству Влашича. Хорват реализовал первый же настоящий голевой момент «армейцев». Никола развернул защитника Виталия Шахова, словно дублёра из молодёжной команды, и здорово пробил в дальний угол. Открыв счёт, Влашич оригинально отпраздновал гол: что-то помешал в воображаемой чаше. Никола не только дома, он ещё умеет готовить вкусные блюда для болельщиков ЦСКА.

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* Второй гол красно-синих — коллективный шедевр! Влашич умно сместился в зону правого инсайда и отдал тонкую передачу Фёдору Чалову. Нападающий тоже сыграл превосходно: первым касанием остановил мяч, а вторым забросил его в штрафную. Гол Сигурдссона ударом с лёта будет претендовать на звание лучшего в туре.

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* «Оренбург» тоже реализовал первый голевой момент. Это был единственный удар в створ команды Владимира Федотова до перерыва. Похоже, игроки ЦСКА потеряли концентрацию. Влашич и Ильзат Ахметов проиграли подбор после углового, мяч заметался в штрафной, вдобавок гостям повезло с парой отскоков. У Акинфеева не было шансов отбить удар Никиты Малярова.

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* Фернандеса в отличие от апрельского матча не удалили. Хотя в первом тайме был эпизод, который заставил испугаться игрока сборной России. Ведя борьбу за мяч, натурализованный бразилец случайно ударил рукой в лицо Сергею Терехову. Когда «армеец» услышал свисток, побежал к судье Евгению Турбину что-то доказывать, но тот даже жёлтую Марио не показал. Зато во втором тайме уже сам Фернандес эмоционально требовал удалить Аюпова за жёсткий подкат. Турбин ограничился предупреждением, так как полузащитник «Оренбурга» не поднимал ногу, стремясь выбить мяч. За этот эпизод жёлтую карточку получил Акинфеев — голкипер ЦСКА сказал судье что-то неприятное.

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* Во втором тайме ЦСКА контролировал игру, за исключением концовки. До 90+3-й минуты гол Малярова оставался единственным ударом в створ ворот Акинфеева. «Армейцы» были эффективны в отборе на чужой половине поля, вынуждая соперника допускать большое количество брака. У «Оренбурга» не держался мяч. Если бы хозяева реализовали свои моменты (20 ударов за матч, пять в створ), то спокойнее завершили бы матч.

* На «ВЭБ Арене» состоялся дебют новичка «Оренбурга» 22-летнего нападающего Джоэля Фамейе. Кандидат в сборную Ганы перешёл за 150 тыс евро из брестского «Динамо», за которое забил 30 голов и сделал 12 голевых передач в 94 матчах. Фамейе вышел на поле на 79-й минуте, но никак себя не проявил. Центрфорвард Джордже Деспотович остался в этой игре без поддержки. «Оренбург» пока сильно страдает от потери Алексея Сутормина и Дениса Поповича. Тем не менее в компенсированное время Деспотович имел «стопроцентный» шанс сравнять счёт: ЦСКА спас блестящий сейв Акинфеева.

Анатолий Романов

ЦСКА
2:1
Первый тайм: 2:1
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 15082 зрителя
Главные тренеры
Виктор ГончаренкоВладимир Федотов
Голы
Никола Влашич(Ильзат Ахметов)30′
Никита Маляров40′
Арнор Сигурдссон(Федор Чалов, Никола Влашич)38′
Составы команд
35Игорь Акинфеев
72′
56Александр Довбня
2Мариу Фернандес
12Андрей Малых
98Иван Обляков
13Сергей Терехов
80′
5Виктор Васин
3Михаил Сиваков
23Хердур Магнуссон
31Виталий Шахов
53′
78Игорь Дивеев
66Савелий Козлов
8Никола Влашич
8Даниэл Мишкич
25Кристиян Бистрович
9Джордже Деспотович
7Ильзат Ахметов
87′
10Рикарду Алвеш
83′
9Федор Чалов
11Андреа Чуканов
17Арнор Сигурдссон
80′87′
77Никита Маляров
78′
29Яка Бийол
20Джоэль Фамейе
5Тимур Аюпов
72′75′
29Вадим Афонин
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
12Удары (всего)4
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
9Угловые2
8Фолы14
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Турбин(Россия, Дмитров)
Боковой судьяАлексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
Боковой судьяАлександр Богданов(Россия, Верея)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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