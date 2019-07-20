Акинфеев спас победу для ЦСКА. Сигурдссон забил супергол
Никола Влашич «сделал разницу» в первой домашней игре
Никола Влашич «сделал разницу» в первой домашней игре
* ЦСКА подготовил душевный проморолик к первому домашнему матчу нового сезона. По сюжету мальчик и девочка, болеющие за «армейцев», приходят на стадион и обращаются к генеральному директору клуба Роману Бабаеву с вопросом про Влашича: «А Никола дома?». И тот анонсирует появление хорватского полузащитника в стартовом составе.
* Виктор Гончаренко поменял после поражения в Самаре только одного центрального защитника. При этом на скамейке оказался не Виктор Васин, которого в эпизодах с голами переигрывал Александр Соболев, а Звонимир Шарлия. Вместо хорвата вышел Игорь Дивеев. Единственное изменение в составе «Оренбурга» было связано с появление в центре поля 25-летнего новичка Тимура Аюпова — сына
* У ЦСКА сохранился почти тот же состав, что и в матче с «Крыльями Советов», но тактическая схема была другой. Гончаренко подстроился под систему соперника, которому весной проиграл дома с популярным в этом туре счётом 2:3. «Армейцы» играли 3−4−2−1, а фланги закрывали Марио Фернандес и Иван Обляков. Тренер
* За первые полчаса ЦСКА ничего не создал. Хозяева действовали на доступных для «Оренбурга» скоростях, не хватало взаимодействия со стороны инсайдов «армейцев» Влашича и Арнора Сигурдссона с центрфорвардом Чаловым и фланговыми игроками. Фернандес с Обляковым не получали мяч на ход. Вообще в первом тайме из 12 кроссов в исполнении команды Гончаренко лишь один дошёл до адресата.
* Фаворит перевернул игру благодаря индивидуальному мастерству Влашича. Хорват реализовал первый же настоящий голевой момент «армейцев». Никола развернул защитника Виталия Шахова, словно дублёра из молодёжной команды, и здорово пробил в дальний угол. Открыв счёт, Влашич оригинально отпраздновал гол:
* Второй гол
* «Оренбург» тоже реализовал первый голевой момент. Это был единственный удар в створ команды Владимира Федотова до перерыва. Похоже, игроки ЦСКА потеряли концентрацию. Влашич и Ильзат Ахметов проиграли подбор после углового, мяч заметался в штрафной, вдобавок гостям повезло с парой отскоков. У Акинфеева не было шансов отбить удар Никиты Малярова.
* Фернандеса в отличие от апрельского матча не удалили. Хотя в первом тайме был эпизод, который заставил испугаться игрока сборной России. Ведя борьбу за мяч, натурализованный бразилец случайно ударил рукой в лицо Сергею Терехову. Когда «армеец» услышал свисток, побежал к судье Евгению Турбину
* Во втором тайме ЦСКА контролировал игру, за исключением концовки. До 90+3-й минуты гол Малярова оставался единственным ударом в створ ворот Акинфеева. «Армейцы» были эффективны в отборе на чужой половине поля, вынуждая соперника допускать большое количество брака. У «Оренбурга» не держался мяч. Если бы хозяева реализовали свои моменты (20 ударов за матч, пять в створ), то спокойнее завершили бы матч.
* На «ВЭБ Арене» состоялся дебют новичка «Оренбурга» 22-летнего нападающего Джоэля Фамейе. Кандидат в сборную Ганы перешёл за 150 тыс евро из брестского «Динамо», за которое забил 30 голов и сделал 12 голевых передач в 94 матчах. Фамейе вышел на поле на 79-й минуте, но никак себя не проявил. Центрфорвард Джордже Деспотович остался в этой игре без поддержки. «Оренбург» пока сильно страдает от потери Алексея Сутормина и Дениса Поповича. Тем не менее в компенсированное время Деспотович имел «стопроцентный» шанс сравнять счёт: ЦСКА спас блестящий сейв Акинфеева.
Анатолий Романов
|Виктор Гончаренко
|Владимир Федотов
|Никола Влашич(Ильзат Ахметов)
|30′
|Никита Маляров
|40′
|Арнор Сигурдссон(Федор Чалов, Никола Влашич)
|38′
|35
|Игорь Акинфеев
72′
|56
|Александр Довбня
|2
|Мариу Фернандес
|12
|Андрей Малых
|98
|Иван Обляков
|13
|Сергей Терехов
80′
|5
|Виктор Васин
|3
|Михаил Сиваков
|23
|Хердур Магнуссон
|31
|Виталий Шахов
53′
|78
|Игорь Дивеев
|66
|Савелий Козлов
|8
|Никола Влашич
|8
|Даниэл Мишкич
|25
|Кристиян Бистрович
|9
|Джордже Деспотович
|7
|Ильзат Ахметов
87′
|10
|Рикарду Алвеш
83′
|9
|Федор Чалов
|11
|Андреа Чуканов
|17
|Арнор Сигурдссон
80′87′
|77
|Никита Маляров
78′
|29
|Яка Бийол
|20
|Джоэль Фамейе
|5
|Тимур Аюпов
72′75′
|29
|Вадим Афонин
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|12
|Удары (всего)
|4
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|2
|8
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев(Россия, Ставрополь)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)