Гончаренко: ЦСКА было важно обыграть «Оренбург» после оплеухи от «Крыльев Советов»

«Нам, конечно, было важно после оплеухи в Самаре одержать сегодня победу. У нас был хороший настрой на игру, достаточно хорошо двигались, всю игру держали под контролем. Если бы не обидный гол с углового, более уверенно довели бы матч до победы. Хотя и так у нас во втором тайме были предпосылки, чтобы более комфортно выиграть, но и так выиграли по делу, мы держали игру под контролем», — заявил Гончаренко.