Гончаренко: ЦСКА было важно обыграть «Оренбург» после оплеухи от «Крыльев Советов»
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Футболистам ЦСКА было важно одержать победу в матче с «Оренбургом» после поражения в первом туре Российской
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Футболистам ЦСКА было важно одержать победу в матче с «Оренбургом» после поражения в первом туре Российской
В субботу ЦСКА в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. В первом туре первенства столичная команда проиграла в гостях самарским «Крыльям Советов» (0:2).
«Нам, конечно, было важно после оплеухи в Самаре одержать сегодня победу. У нас был хороший настрой на игру, достаточно хорошо двигались, всю игру держали под контролем. Если бы не обидный гол с углового, более уверенно довели бы матч до победы. Хотя и так у нас во втором тайме были предпосылки, чтобы более комфортно выиграть, но и так выиграли по делу, мы держали игру под контролем», — заявил Гончаренко.
В следующем туре ЦСКА дома примет московский «Локомотив». Игра состоится 28 июля.