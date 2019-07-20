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22:24 (мск), источник: ТАСС

Гончаренко: ЦСКА было важно обыграть «Оренбург» после оплеухи от «Крыльев Советов»

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Футболистам ЦСКА было важно одержать победу в матче с «Оренбургом» после поражения в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам после матча заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу ЦСКА в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. В первом туре первенства столичная команда проиграла в гостях самарским «Крыльям Советов» (0:2).

«Нам, конечно, было важно после оплеухи в Самаре одержать сегодня победу. У нас был хороший настрой на игру, достаточно хорошо двигались, всю игру держали под контролем. Если бы не обидный гол с углового, более уверенно довели бы матч до победы. Хотя и так у нас во втором тайме были предпосылки, чтобы более комфортно выиграть, но и так выиграли по делу, мы держали игру под контролем», — заявил Гончаренко.

В следующем туре ЦСКА дома примет московский «Локомотив». Игра состоится 28 июля.

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