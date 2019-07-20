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23:07 (мск), источник: ТАСС

Федотов: Футболисты «Оренбурга» слишком почтительно относились к игрокам ЦСКА в матче РПЛ

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Футболистам «Оренбурга» не хватило страсти и желания борьбы в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Таким мнением с журналистами после игры поделился главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Оренбург» в гостях уступил ЦСКА со счетом 1:2.

«Немножко не повезло, что перед этим матчем соперник потерпел поражение, нам не приходилось рассчитывать на какое-то благодушие, мы к этому готовились. Были и хорошие моменты, были и отрицательные, особенно в первом тайме, когда нам не хватало страсти и жажды борьбы, мы слишком почтительно относились к соперникам, позволяли им вольготно работать с мячом в центре поля, где атаки зарождаются, нас спокойно проходили, разворачивали, не скажу, что соперник много создал, но мы пропустили два гола. В перерыве мы внесли корректировки, в футбол нужно играть и не бояться, нужно получать удовольствие через серьезную работу. Все что могли, мы из себя выжали, имели возможность уйти от поражения», — сказал Федотов.

По словам тренера, у клуба есть понимание насчет будущих трансферов. «Понятно, что нам не хватает организационного начала, мы потеряли футболистов, которые много значили, это не может не пройти бесследно. Мы не смогли вовремя эти позиции закрыть футболистами подобного уровня. Это болезнь роста, через такие матчи мы развиваемся, думаю, в будущем с нами не будет легко никому», — отметил Федотов.

В третьем туре чемпионата России «Оренбург» сыграет с петербургским «Зенитом» 28 июля. Место проведения матча будет определено позднее из-за того, что домашний стадион «Оренбурга» «Газовик» еще не прошел процедуру лицензирования.

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