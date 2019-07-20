Федотов: Футболисты «Оренбурга» слишком почтительно относились к игрокам ЦСКА в матче РПЛ
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Футболистам «Оренбурга» не хватило страсти и желания борьбы в матче второго тура Российской
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Футболистам «Оренбурга» не хватило страсти и желания борьбы в матче второго тура Российской
В субботу «Оренбург» в гостях уступил ЦСКА со счетом 1:2.
«Немножко не повезло, что перед этим матчем соперник потерпел поражение, нам не приходилось рассчитывать на
По словам тренера, у клуба есть понимание насчет будущих трансферов. «Понятно, что нам не хватает организационного начала, мы потеряли футболистов, которые много значили, это не может не пройти бесследно. Мы не смогли вовремя эти позиции закрыть футболистами подобного уровня. Это болезнь роста, через такие матчи мы развиваемся, думаю, в будущем с нами не будет легко никому», — отметил Федотов.
В третьем туре чемпионата России «Оренбург» сыграет с петербургским «Зенитом» 28 июля. Место проведения матча будет определено позднее