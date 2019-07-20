Федотов: Футболисты «Оренбурга» слишком почтительно относились к игрокам ЦСКА в матче РПЛ

«Немножко не повезло, что перед этим матчем соперник потерпел поражение, нам не приходилось рассчитывать на какое-то благодушие, мы к этому готовились. Были и хорошие моменты, были и отрицательные, особенно в первом тайме, когда нам не хватало страсти и жажды борьбы, мы слишком почтительно относились к соперникам, позволяли им вольготно работать с мячом в центре поля, где атаки зарождаются, нас спокойно проходили, разворачивали, не скажу, что соперник много создал, но мы пропустили два гола. В перерыве мы внесли корректировки, в футбол нужно играть и не бояться, нужно получать удовольствие через серьезную работу. Все что могли, мы из себя выжали, имели возможность уйти от поражения», — сказал Федотов.