Гол воспитанника «Тобола» помог клубу Зайнутдинова выйти на второе место в РПЛ

Источник: РИА "Новости"

На своем поле «желто-синие» сыграли вничью с московским «Спартаком» — 2:2.

У хозяев на 23-й минуте отличился Хорен Байрамян, а на 92-й — воспитанник костанайского «Тобола» Александр Зуев. У гостей на 25-й минуте пенальти реализовал Луис Адриано, а на 66-й забил Георгий Джикия.

В заявку на эту игру Зайнутдинов не попал, однако клуб во время матча провел автограф-сессию с ним. В межсезонье хавбек не выходил на поле из-за травмы, которую получил в мае.

И у «Ростова», и у «Спартака» теперь в активе по четыре очка, но москвичи идут первыми, а клуб Зайнутдинова — вторым.

В следующем туре «Ростов» 28 июля в гостях с тульским «Арсеналом», у которого также четыре балла после двух игр. По времени Нур-Султана этот матч начнется в 19:30.