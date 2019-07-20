Гол воспитанника «Тобола» помог клубу Зайнутдинова выйти на второе место в РПЛ
Футбольный клуб «Ростов», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, ушел от поражения в матче российской
Футбольный клуб «Ростов», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, ушел от поражения в матче российской
На своем поле «желто-синие» сыграли вничью с московским «Спартаком» — 2:2.
У хозяев на 23-й минуте отличился Хорен Байрамян, а на 92-й — воспитанник костанайского «Тобола» Александр Зуев. У гостей на 25-й минуте пенальти реализовал Луис Адриано, а на 66-й забил Георгий Джикия.
В заявку на эту игру Зайнутдинов не попал, однако клуб во время матча провел
И у «Ростова», и у «Спартака» теперь в активе по четыре очка, но москвичи идут первыми, а клуб Зайнутдинова — вторым.
В следующем туре «Ростов» 28 июля в гостях с тульским «Арсеналом», у которого также четыре балла после двух игр. По времени
|Валерий Карпин
|Олег Кононов
|Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)
|23′
|де Соуза Луиз Адриану
|26′
|Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)
|90+1′
|Георгий Джикия(Фернанду)
|66′
|30
|Сергей Песьяков
|98
|Александр Максименко
|34
|Алексей Козлов
|6
|Айртон
|28
|Евгений Чернов
|2
|Самюэль Жиго
|6
|Рагнар Сигурдссон
|14
|Георгий Джикия
|78
|Дмитрий Чистяков
|11
|Фернанду
88′
|14
|Элдор Шомуродов
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|7
|Роман Еременко
64′
|7
|Аяз Гулиев
|17
|Матиас Норманн
|47
|Роман Зобнин
|11
|Алексей Ионов
87′
|38
|Андрей Ещенко
16′
|84
|Александр Гацкан
|92
|Николай Рассказов
|19
|Хорен Байрамян
57′
|10
|Зелимхан Бакаев
85′87′
|23
|Александр Зуев
60′
|88
|Александр Ташаев
|8
|Ивелин Попов
80′
|19
|Эсекиэль Понсе
67′
|26
|Александр Саплинов
|37
|Георгий Мелкадзе
73′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)