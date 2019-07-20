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20 июля, источник: Vesti.kz

Гол воспитанника «Тобола» помог клубу Зайнутдинова выйти на второе место в РПЛ

Футбольный клуб «Ростов», за который выступает полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов, ушел от поражения в матче российской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

На своем поле «желто-синие» сыграли вничью с московским «Спартаком» — 2:2.

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У хозяев на 23-й минуте отличился Хорен Байрамян, а на 92-й — воспитанник костанайского «Тобола» Александр Зуев. У гостей на 25-й минуте пенальти реализовал Луис Адриано, а на 66-й забил Георгий Джикия.

В заявку на эту игру Зайнутдинов не попал, однако клуб во время матча провел автограф-сессию с ним. В межсезонье хавбек не выходил на поле из-за травмы, которую получил в мае.

И у «Ростова», и у «Спартака» теперь в активе по четыре очка, но москвичи идут первыми, а клуб Зайнутдинова — вторым.

В следующем туре «Ростов» 28 июля в гостях с тульским «Арсеналом», у которого также четыре балла после двух игр. По времени Нур-Султана этот матч начнется в 19:30.

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Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35865 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинОлег Кононов
Голы
Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)23′
де Соуза Луиз Адриану26′
Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)90+1′
Георгий Джикия(Фернанду)66′
Составы команд
30Сергей Песьяков
98Александр Максименко
34Алексей Козлов
6Айртон
28Евгений Чернов
2Самюэль Жиго
6Рагнар Сигурдссон
14Георгий Джикия
78Дмитрий Чистяков
11Фернанду
88′
14Элдор Шомуродов
12де Соуза Луиз Адриану
7Роман Еременко
64′
7Аяз Гулиев
17Матиас Норманн
47Роман Зобнин
11Алексей Ионов
87′
38Андрей Ещенко
16′
84Александр Гацкан
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
57′
10Зелимхан Бакаев
85′87′
23Александр Зуев
60′
88Александр Ташаев
8Ивелин Попов
80′
19Эсекиэль Понсе
67′
26Александр Саплинов
37Георгий Мелкадзе
73′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
10Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
8Угловые3
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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