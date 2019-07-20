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20 июля, источник: ТАСС

«Ростов» в добавленное время ушел от поражения в матче чемпионата России со «Спартаком»

ТАСС, 20 июля. «Ростов» сыграл вничью с московским «Спартаком» со счетом 2:2 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на «Ростов-Арене».

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В составе «Ростова» голы забили Хорен Байрамян (23-я минута) и Александр Зуев (90+1), у «Спартака» отличились Луис Адриано (25, с пенальти) и Георгий Джикия (66). Байрамян забил второй гол за «Ростов» в чемпионатах России, всего в национальном первенстве он провел 61 игру. Для Джикии забитый мяч стал четвертым в составе «Спартака» за 53 матча в чемпионатах России.

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Этот матч стал последним для 35-летнего молдаванина Александра Гацкана в составе «Ростова». Футболист провел в ростовской команде 11 лет, сыграв 261 матч в чемпионатах России и забив 18 мячей. Гацкан вышел на поле на 88-й минуте, заменив Алексея Ионова.

Клубы провели 51-й очный матч в рамках чемпионатов России, в 10-й раз сыграв вничью, на счету «Спартака» 30 побед, у «Ростова» — 11. «Ростов» не проигрывает «Спартаку» на своем поле шесть матчей подряд (четыре победы, две ничьи), в последний раз «Спартак» побеждал в Ростове-на-Дону 8 декабря 2013 года, когда победу красно-белым принес точный удар Маджида Уориса на 88-й минуте, а главным тренером «Спартака» был Валерий Карпин, ныне тренирующий «Ростов».

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Тамбовом» в гостях 27 июля, «Ростов» днем позднее в Туле встретится с местным «Арсеналом».

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Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35865 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинОлег Кононов
Голы
Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)23′
де Соуза Луиз Адриану26′
Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)90+1′
Георгий Джикия(Фернанду)66′
Составы команд
30Сергей Песьяков
98Александр Максименко
34Алексей Козлов
6Айртон
28Евгений Чернов
2Самюэль Жиго
6Рагнар Сигурдссон
14Георгий Джикия
78Дмитрий Чистяков
11Фернанду
88′
14Элдор Шомуродов
12де Соуза Луиз Адриану
7Роман Еременко
64′
7Аяз Гулиев
17Матиас Норманн
47Роман Зобнин
11Алексей Ионов
87′
38Андрей Ещенко
16′
84Александр Гацкан
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
57′
10Зелимхан Бакаев
85′87′
23Александр Зуев
60′
88Александр Ташаев
8Ивелин Попов
80′
19Эсекиэль Понсе
67′
26Александр Саплинов
37Георгий Мелкадзе
73′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
10Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
8Угловые3
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Вторая желтая карточка
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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