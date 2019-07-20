«Ростов» в добавленное время ушел от поражения в матче чемпионата России со «Спартаком»

В составе «Ростова» голы забили Хорен Байрамян (23-я минута) и Александр Зуев (90+1), у «Спартака» отличились Луис Адриано (25, с пенальти) и Георгий Джикия (66). Байрамян забил второй гол за «Ростов» в чемпионатах России, всего в национальном первенстве он провел 61 игру. Для Джикии забитый мяч стал четвертым в составе «Спартака» за 53 матча в чемпионатах России.

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Этот матч стал последним для 35-летнего молдаванина Александра Гацкана в составе «Ростова». Футболист провел в ростовской команде 11 лет, сыграв 261 матч в чемпионатах России и забив 18 мячей. Гацкан вышел на поле на 88-й минуте, заменив Алексея Ионова.

Клубы провели 51-й очный матч в рамках чемпионатов России, в 10-й раз сыграв вничью, на счету «Спартака» 30 побед, у «Ростова» — 11. «Ростов» не проигрывает «Спартаку» на своем поле шесть матчей подряд (четыре победы, две ничьи), в последний раз «Спартак» побеждал в Ростове-на-Дону 8 декабря 2013 года, когда победу красно-белым принес точный удар Маджида Уориса на 88-й минуте, а главным тренером «Спартака» был Валерий Карпин, ныне тренирующий «Ростов».

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Тамбовом» в гостях 27 июля, «Ростов» днем позднее в Туле встретится с местным «Арсеналом».