Потрясающий футбол в Ростове! «Спартак» снова пострадал от бывших
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Победу у
В стартовой игре против «Сочи» «Спартак» победил, но продемонстрировал футбол столь скверного качества, что критики после финального свистка оказалось намного больше, нежели похвалы. Кононов сделал выводы и попытался улучшить игру перестановками на самых спорных позициях. Слева вместо Ломовицкого вышел Адриано, уступив место центрфорварда новичку Понсе. В центральном треугольнике вместе с Зобниным и Фернандо сыграл не Ананидзе, а Гулиев. А справа в обороне вместо Рассказова появился матёрый Ещенко. Все трое заменённых крайне неудачно провели свои минуты против «Сочи» — трансформация состава казалась абсолютно логичной.
Впрочем, Ещенко довольствовался в субботу лишь 15 минутами. Уже в начале игры он получил повреждение, затем мужественно попытался продолжить, но ничего хорошего из этого не получилось: «Спартак» пропустил парочку атак по своему правому флангу, и Ещенко всё же покинул поле.
Главному тренеру «Ростова», в отличие от оппонента, никакие замены не потребовались: неделю назад против «Оренбурга» команда успешно опробовала на официальном уровне новую систему 4−2−3−1, показала достойный футбол и добилась победы. В качестве награды игрокам Карпин один в один повторил состав. С первых минут вышли в том числе и недавние спартаковцы — Попов и Ерёменко.
Гацкан довольствовался символическим выходом в центр поля перед стартовым свистком и появлением на замену в самой концовке.
«Спартак» действительно сделал выводы и предстал в совершенно ином облике, что стало понятно с первых же минут. Если неделю назад
Также
Эта четвёрка создавала
Футбол до перерыва получился крайне весёлым. Он держал в напряжении даже до того момента, как посыпались голы.
После пропущенных мячей «Спартак» часто начинает грустить, опускает руки — и рассыпается. Возможно, так случилось бы и в этот раз, но у
А ещё Бакаев фактически в одиночку создал быстрый ответный гол. Уже через минуту после пропущенного он отнял мяч у Чернова на фланге, моментально срезал в угол, вбежал по диагонали в штрафную — и грамотно подставил спину. Защитник «Ростова» нёсся сзади, возможно, немного дотронулся до него — и Бакаев упал. Пенальти был неочевидным, но арбитр Кирилл Левников его назначил. Луис Адриано шансов Песьякову не оставил.
Вскоре сумасшедшее спасение после удара Ерёменко после розыгрыша штрафного совершил Максименко, успевший выставить руку, несмотря на сложный рикошет. Это был очень важный момент для «Спартака» — и важный момент для самого Максименко, который теперь, после закончившейся саги с Гилерме, может работать и прогрессировать спокойно и без лишнего давления.
Главное здесь — стабильность. То же самое касается и Бакаева, который после яркого первого тайма во втором полностью растворился.
Во втором тайме скорости немного упали, что было объяснимо — выдавать реактивный темп и поддерживать мощный прессинг на столь раннем этапе сезона, без приученного организма и постоянного тонуса, слишком проблематично. «Спартак» перестал рисковать в финальной трети и начал встречать соперников метров на 15−20 ниже.
Моментов стало гораздо меньше, но даже при их минимуме соперники успели обменяться голами. Сначала капитанское слово промолвил Джикия, выпрыгнув выше всех в штрафной после углового. Снова —
Загоревшиеся на табло две двойки полностью характеризуют характер этого матча и расклад сил в нём.
Михаил Гончаров