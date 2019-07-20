Потрясающий футбол в Ростове! «Спартак» снова пострадал от бывших

Три замены от Кононова

В стартовой игре против «Сочи» «Спартак» победил, но продемонстрировал футбол столь скверного качества, что критики после финального свистка оказалось намного больше, нежели похвалы. Кононов сделал выводы и попытался улучшить игру перестановками на самых спорных позициях. Слева вместо Ломовицкого вышел Адриано, уступив место центрфорварда новичку Понсе. В центральном треугольнике вместе с Зобниным и Фернандо сыграл не Ананидзе, а Гулиев. А справа в обороне вместо Рассказова появился матёрый Ещенко. Все трое заменённых крайне неудачно провели свои минуты против «Сочи» — трансформация состава казалась абсолютно логичной.

Впрочем, Ещенко довольствовался в субботу лишь 15 минутами. Уже в начале игры он получил повреждение, затем мужественно попытался продолжить, но ничего хорошего из этого не получилось: «Спартак» пропустил парочку атак по своему правому флангу, и Ещенко всё же покинул поле.

<iframe width="100%" height="360" src="//rutube.ru/play/embed/12742888" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ни одной перестановки от Карпина

Главному тренеру «Ростова», в отличие от оппонента, никакие замены не потребовались: неделю назад против «Оренбурга» команда успешно опробовала на официальном уровне новую систему 4−2−3−1, показала достойный футбол и добилась победы. В качестве награды игрокам Карпин один в один повторил состав. С первых минут вышли в том числе и недавние спартаковцы — Попов и Ерёменко.

Вероятно, кто-то ожидал увидеть на поле Гацкана, для которого эта игра была последней в клубе, но донской ветеран давным-давно проигрывает конкуренцию Норманну. Вот и в этот раз, несмотря на торжественный повод, Карпин выпускать 35-летнего полузащитника не стал.

Гацкан довольствовался символическим выходом в центр поля перед стартовым свистком и появлением на замену в самой концовке.

Суперфутбол в первом тайме!

«Спартак» действительно сделал выводы и предстал в совершенно ином облике, что стало понятно с первых же минут. Если неделю назад красно-белые удивительным образом не справлялись с агрессией «Сочи», то в этот раз сами начали с позиции силы. Они очень активно душили «Ростов» высоким прессингом, чему как раз помог выход мобильного Гулиева — вместе с Зобниным Аяз обеспечивал нужную интенсивность движения впереди.

Также красно-белые гораздо активнее врывались в штрафную вторым темпом из глубины. Понсе здорово работал в оттяжке, освобождая центр нападения для партнёров, а туда по очереди могли вбежать опорники. А однажды во вратарской невероятным образом оказался даже Жиго — французский защитник сам протащил мяч на силовом дриблинге, отыгрался с партнёром на подступах в штрафную, открылся под передачу от Бакаева — и попал в штангу с трёх метров. Редко когда встретишь, чтобы центральные защитники так проявляли себя в позиционных атаках.

Но играл в стартовые 45 минут классно и остро не только «Спартак». У «Ростова» нашлись свои контраргументы в лице потрясающих флангов — Байрамяна и Ионова, а также разностороннего форварда Шомуродова и мобильного опорника Норманна, поддерживающего все наступления рывками из глубины.

Эта четвёрка создавала красно-белым наибольшие трудности — если прессинг гостей не срабатывал и мяч всё-таки миновал центр поля, реактивные футболисты «Ростова» получали мяч на пространстве и легко создавали моменты. В итоге команда Карпина забила первой. Случилось это сразу же после штанги Жиго: пошла ответная быстрая атака с двумя ударами в упор. С первым Максименко справился, со вторым, в исполнении Байрамяна, — уже нет.

Футбол до перерыва получился крайне весёлым. Он держал в напряжении даже до того момента, как посыпались голы.

Бакаев не зря носит «десятку»

После пропущенных мячей «Спартак» часто начинает грустить, опускает руки — и рассыпается. Возможно, так случилось бы и в этот раз, но у красно-белых нашёлся спаситель, который в сложный момент вытащил команду на индивидуальных качествах. Имя ему — Зелимхан Бакаев. В первом тайме новый 10-й номер «Спартака» выдал два классных паса под удар в штрафную внешней стороной стопы (помимо Жиго, момент получил чуть раньше Понсе, но не попал с острого угла), постоянно пускался в обводку, брал на себя ответственность и дважды пристреливался издали.

А ещё Бакаев фактически в одиночку создал быстрый ответный гол. Уже через минуту после пропущенного он отнял мяч у Чернова на фланге, моментально срезал в угол, вбежал по диагонали в штрафную — и грамотно подставил спину. Защитник «Ростова» нёсся сзади, возможно, немного дотронулся до него — и Бакаев упал. Пенальти был неочевидным, но арбитр Кирилл Левников его назначил. Луис Адриано шансов Песьякову не оставил.

Вскоре сумасшедшее спасение после удара Ерёменко после розыгрыша штрафного совершил Максименко, успевший выставить руку, несмотря на сложный рикошет. Это был очень важный момент для «Спартака» — и важный момент для самого Максименко, который теперь, после закончившейся саги с Гилерме, может работать и прогрессировать спокойно и без лишнего давления.

Главное здесь — стабильность. То же самое касается и Бакаева, который после яркого первого тайма во втором полностью растворился.

Снова Ерёменко, снова Зуев!

Во втором тайме скорости немного упали, что было объяснимо — выдавать реактивный темп и поддерживать мощный прессинг на столь раннем этапе сезона, без приученного организма и постоянного тонуса, слишком проблематично. «Спартак» перестал рисковать в финальной трети и начал встречать соперников метров на 15−20 ниже.

Моментов стало гораздо меньше, но даже при их минимуме соперники успели обменяться голами. Сначала капитанское слово промолвил Джикия, выпрыгнув выше всех в штрафной после углового. Снова — из-под Чернова.

А в самой концовке, в компенсированное время, когда «Спартак» из последнего держался (к тому моменту он очень прижался — то ли физика не та, то ли психология), закон бывших в очередной раз подтвердили и переписали Ерёменко и Зуев. Первый воспользовался ляпом Рассказова, вошел в штрафную слева — и зряче прострелил на дальнюю штангу. А там Зуев, который год назад уже забивал бывшему клубу, сравнял счёт.

Загоревшиеся на табло две двойки полностью характеризуют характер этого матча и расклад сил в нём.