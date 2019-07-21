Олег Кононов: Ребята решили, что концовку матча нужно отыграть на удержание. Будем разбираться с этим

— Мы играли все 90 минут. То, что команда после забитого мяча села в оборону, — это психология. Команда стала играть на удержание, перестав играть в футбол. Мы должны играть в футбол до свистка. После второго пропущенного мяча мы вновь побежали в атаку, если бы мы этого не сделали, то «Ростов» бы дожал нас. Ребята посчитали нужным отыграть концовку на удержание. Мы разберем этот момент. Коллектив продолжает работать и воплощать на поле наши идеи, — отметил Кононов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.