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00:46 (мск), источник: Матч ТВ

Олег Кононов: Ребята решили, что концовку матча нужно отыграть на удержание. Будем разбираться с этим

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов подвел итоги матча 2-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

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Источник: РИА "Новости"

— Мы играли все 90 минут. То, что команда после забитого мяча села в оборону, — это психология. Команда стала играть на удержание, перестав играть в футбол. Мы должны играть в футбол до свистка. После второго пропущенного мяча мы вновь побежали в атаку, если бы мы этого не сделали, то «Ростов» бы дожал нас. Ребята посчитали нужным отыграть концовку на удержание. Мы разберем этот момент. Коллектив продолжает работать и воплощать на поле наши идеи, — отметил Кононов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Команда Олега Кононова после этого матча имеет в активе 4 очка. У «Ростова» такое же количество набранных очков.

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