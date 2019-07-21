Программа второго тура РПЛ завершится четырьмя воскресными матчами
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Четыре матча в воскресенье закроют программу второго тура Российской
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Четыре матча в воскресенье закроют программу второго тура Российской
«Урал» стартовал в чемпионате России по футболу с яркой и результативной победы над «Уфой» со счетом 3:2.
«Ахмат» на старте первенства также набрал три очка — в Грозном со счетом 1:0 был повержен один из записных фаворитов турнира «Краснодар».
Соперники проведут 19-ю очную встречу в истории — шесть побед в активе уральцев, пять — у грозненцев, еще семь поединков завершились вничью.
Под вопросом участие в предстоящем матче новоиспеченного полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова.
«Урал» же не имеет существенных потерь в составе.
Встречу обслужит судейская бригада во главе с Алексеем Сухим из Люберец.
В первом матче нового сезона РПЛ
На сей раз в Черкизово приедет новичок лиги «Тамбов», который, несмотря на поражение (1:2), неделю назад показал себя с лучшей стороны в гостевой игре против «Зенита». Хозяева выглядят безоговорочным фаворитом предстоящего матча, несмотря на внушительный список травмированных футболистов, в который входят защитники Бенедикт Хёведес, Борис Ротенберг и Соломон Кверквелия, также прошлую встречу
В пятницу «Локомотив» объявил о продлении на три года контракта с вратарем команды Маринато Гилерме. Разрешение ситуации с одним из символов железнодорожников последних лет, который ради «Локомотива» отказался от ряда заманчивых предложений, должно положительно сказаться на микроклимате внутри коллектива. Это является еще одним аргументом в пользу хозяев в предстоящей игре. Главным судьей матча назначен Станислав Васильев из Ижевска.
На старте нового сезона довольно ярко показали себя «Динамо» и «Рубин». В первом туре обе команды в гостях сыграли вничью со счетом 1:1. «Динамо» разошлось миром с тульским «Арсеналом», «Рубин» — с «Локомотивом». В межсезонье оба клуба пережили глобальные изменения как в руководстве, так и в составе, поэтому москвичам и казанцам требуется определенное время для того, чтобы вкатиться в чемпионат.
«Рубин» является одним из самых активных клубов на летнем трансферном рынке. Команду пополнили 13 футболистов, среди которых выделяются имена бывших игроков «Локомотива» Виталия Денисова и Хвичи Кварацхелии,
«Динамо» шагнуло в новый сезон с высокими амбициями — команда пережила период с вылетом в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и финансовыми проблемами, теперь же
Предстоящий матч войдет в историю благодаря тому, что на нем впервые в истории чемпионатов России будет использована система видеоассистента рефери (VAR). Главным арбитром встречи назначен Виталий Мешков из Дмитрова, роль видеоассистентов доверена Василию Казарцеву и Михаилу Вилкову. Во внутрироссийских соревнованиях система работала на девяти матчах в сезоне-2018/19 в рамках Кубка России, а также применялась в четырех стыковых играх за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.
В воскресенье в Сочи приедет действующий чемпион страны «Зенит». Команде из
В первом туре сочинцы обидно проиграли в гостях «Спартаку» со счетом 0:1. Команда Александра Точилина создала много моментов, но
Выйдя в РПЛ, «Сочи» был вынужден в короткие сроки укреплять состав, и усиление южный клуб нашел в «Зените». За несколько дней Точилин получил в свое распоряжение ряд бывших футболистов клуба из
Стадион «Фишт», в послужном списке которого проведение церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр 2014 года, а также ряда матчей прошлогоднего чемпионата мира по футболу, наконец примет игру «Сочи» в РПЛ. Для посещения зрителей будет открыт только нижний ярус трибун.
Смотрите также: Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»