Кононов: «Спартак» отрезками показывал тот футбол, к которому мы стремимся

Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра второго тура чемпионата России. прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. «Спартак» вел в счете до последних минут, но в компенсированное время Александр Зуев сделал счет равным.

«Получилась интересная игра, результативная. Команды не засиживались в обороне. Первые минуты нам не удались, мы пропускали опасные атаки, но затем перевели мяч на половину поля соперника, отрезками показывали тот футбол, к которому стремимся, — цитирует Кононова сайт “Спартака”. — Я недоволен тем, как наша команда действовала, поведя в счете. На эту тему предстоит серьезный разговор».

Отдельно специалист прокомментировал отсутствие в заявке «красно-белых» полузащитника Резиуана Мирзова, который подписал контракт со «Спартаком» в четверг.