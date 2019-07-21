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01:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кононов: «Спартак» отрезками показывал тот футбол, к которому мы стремимся

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что в матче чемпионата России против «Ростова» футболисты его команды отрезками показывали тот футбол, к которому стремятся «красно-белые».

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра второго тура чемпионата России. прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. «Спартак» вел в счете до последних минут, но в компенсированное время Александр Зуев сделал счет равным.

«Получилась интересная игра, результативная. Команды не засиживались в обороне. Первые минуты нам не удались, мы пропускали опасные атаки, но затем перевели мяч на половину поля соперника, отрезками показывали тот футбол, к которому стремимся, — цитирует Кононова сайт “Спартака”. — Я недоволен тем, как наша команда действовала, поведя в счете. На эту тему предстоит серьезный разговор».

Отдельно специалист прокомментировал отсутствие в заявке «красно-белых» полузащитника Резиуана Мирзова, который подписал контракт со «Спартаком» в четверг.

«Он провел с нами только одну тренировку. В межсезонье он потерял много времени: сначала был болен, затем вел переговоры о переходе. Сейчас Резиуан работает в Тарасовке в трехразовом режиме, набирает форму. Не было смысла брать его сейчас на выездной матч», — сказал Кононов.

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