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01:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарпищев: «Спартак» пытался удержать счет в игре с «Ростовом», это помешало

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости, Тарас Барабаш. Член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Тарпищев, комментируя матч «красно-белых» с «Ростовом», сказал, что столичную команду подвело слишком раннее стремление удержать победный счет.

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты «Ростова» на последних минутах ушли от поражения в домашнем матче второго тура чемпионата России против «Спартака». Игра, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2. Голы в составе «Спартака» забили Луис Адриано (25-я минута, с пенальти) и Георгий Джикия (66). У «Ростова» отличились Хорен Байрамян (23) и Александр Зуев (90+1).

«Обе команды могли победить в этой встрече, но “Спартак” подвело то, что команда рано “села”, пыталась удержать преимущество в один мяч. (Тренер “Спартака” Олег) Кононов показывает себя грамотным специалистом, но проблема в подборе игроков пока остается, сыгранности нет, состав приходится тасовать по-прежнему. Еще два или три игрока необходимы “Спартаку” для усиления. Еще проблему вижу в том, что если нет двух равноценных футболистов на каждую позицию, то играть стабильно сложно», — сказал Тарпищев РИА Новости по телефону.

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