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01:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Червиченко об игре Бакаева: Он будущее клуба, действительно очень хорош

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости, Тарас Барабаш. Бывший президент и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко сказал РИА Новости, что считает полузащитника Зелимхана Бакаева, показывающего хорошую игру, будущим «красно-белых».

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Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в матче второго тура чемпионата России сыграл вничью с «Ростовом». Встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2.

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Голы в составе «Спартака» забили Луис Адриано (25-я минута, с пенальти) и Георгий Джикия (66). У «Ростова» отличились Хорен Байрамян (23) и Александр Зуев (90+1). Бакаев был заменен на 87-й минуте при счете 2:1 в пользу москвичей.

«Матч второго тура “Спартак” провел лучше, чем первую игру с “Сочи”. Мне очень понравилась игра Зелимхана Бакаева, я считаю, что он — будущее “Спартака”. Он играет очень остро, действительно очень хорош в атаке. В целом “Спартак” играл неплохо против “Ростова”. Также выделю по этому матчу Георгия Джикию, он был лучшим на поле», — сказал Червиченко РИА Новости по телефону.

«Напрягает то, что никакой четкой тактической схемы так и нет в игре “Спартака”, но это в стиле тренера Олега Кононова. Но прогресс по сравнению с первым матчем есть, ведь на этот раз было и движение, и желание у игроков, была и борьба», — добавил он.

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Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35865 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинОлег Кононов
Голы
Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)23′
де Соуза Луиз Адриану26′
Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)90+1′
Георгий Джикия(Фернанду)66′
Составы команд
30Сергей Песьяков
98Александр Максименко
34Алексей Козлов
6Айртон
28Евгений Чернов
2Самюэль Жиго
6Рагнар Сигурдссон
14Георгий Джикия
78Дмитрий Чистяков
11Фернанду
88′
14Элдор Шомуродов
12де Соуза Луиз Адриану
7Роман Еременко
64′
7Аяз Гулиев
17Матиас Норманн
47Роман Зобнин
11Алексей Ионов
87′
38Андрей Ещенко
16′
84Александр Гацкан
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
57′
10Зелимхан Бакаев
85′87′
23Александр Зуев
60′
88Александр Ташаев
8Ивелин Попов
80′
19Эсекиэль Понсе
67′
26Александр Саплинов
37Георгий Мелкадзе
73′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
10Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
8Угловые3
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
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  • Вошел в игру
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  • Вторая желтая карточка
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  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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