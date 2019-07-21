Червиченко об игре Бакаева: Он будущее клуба, действительно очень хорош

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в матче второго тура чемпионата России сыграл вничью с «Ростовом». Встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2.

Голы в составе «Спартака» забили Луис Адриано (25-я минута, с пенальти) и Георгий Джикия (66). У «Ростова» отличились Хорен Байрамян (23) и Александр Зуев (90+1). Бакаев был заменен на 87-й минуте при счете 2:1 в пользу москвичей.

«Матч второго тура “Спартак” провел лучше, чем первую игру с “Сочи”. Мне очень понравилась игра Зелимхана Бакаева, я считаю, что он — будущее “Спартака”. Он играет очень остро, действительно очень хорош в атаке. В целом “Спартак” играл неплохо против “Ростова”. Также выделю по этому матчу Георгия Джикию, он был лучшим на поле», — сказал Червиченко РИА Новости по телефону.

«Напрягает то, что никакой четкой тактической схемы так и нет в игре “Спартака”, но это в стиле тренера Олега Кононова. Но прогресс по сравнению с первым матчем есть, ведь на этот раз было и движение, и желание у игроков, была и борьба», — добавил он.