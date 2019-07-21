Канчельскис: ФК «Спартак» должен чаще зарабатывать стандарты, если это приносит результат

Источник: РИА "Новости"

В домашнем матче второго тура чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с московским «Спартаком» со счетом 2:2. Встреча прошла на «Ростов-Арене». В составе «Спартака» забили реализовавший пенальти Луис Адриано и Георгий Джикия, который отличился после розыгрыша углового. В матче прошлого тура победу над «Сочи» столичному клубу принес Самуэль Жиго, также забивший после подачи с углового.

«Игра была интересная, живая, порой казалось, что не было середины поля, но для зрителей это была классная игра: увидели четыре гола, очень интересные атаки были со стороны обеих команд. Конечно, обидно для любого тренера, игроков, болельщиков пропускать на последних минутах, особенно зная амбиции и задачи “Спартака”, но ничья была закономерным результатом, — сказал Канчельскис. — Если “Спартак” забивает со стандартов, то это хороший знак, нужно использовать это качество, стараться зарабатывать стандарты, которые будут приносить очки команде».

На 25-й минуте встречи Адриано забил с пенальти, назначенного за фол на полузащитнике «Спартака» Зелимхане Бакаеве. Ранее в похожем эпизоде арбитр встречи Кирилл Левников не назначил одиннадцатиметровый удар в ворота красно-белых за падение в штрафной полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

«В ворота “Ростова” был чистый пенальти, но в эпизоде у ворот “Спартака” должна была быть показана желтая карточка игроку “Ростова” — было очевидно, что он нырял. Все было по делу, судья грамотно разобрался, хорошо отсудил матч», — добавил Канчельскис.