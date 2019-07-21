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12:12 (мск), источник: ТАСС

РПЛ объяснила действия полиции на матче «Ростов» — «Спартак»

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) объяснила стычку сотрудников ОМОН с болельщиками «Спартака» на субботнем матче в Ростове-на-Дону. Как отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте лиги, сотрудники правопорядка проводили операцию по выявлению нарушителей, использовавших пиротехнику на матче.

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Источник: РИА "Новости"

Матч второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) состоялся в субботу на «Ростов-Арене», встреча завершилась после 23:00 мск. После игры болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОН. Фанатам разрешили покинуть стадион через 45 минут после окончания матча.

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«В ходе матча ряд болельщиков “Спартака” неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых была брошена в сторону стюардов. После матча в соответствии с “Планом обеспечения безопасности” полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей», — говорится в заявлении РПЛ.

Отмечается, что после задержания болельщиков, использовавших пиротехнику, со стороны фанатов была совершена попытка отбить их, из-за чего завязалась потасовка и был привлечен ОМОН. В заявлении указано, что по итогам инцидента задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

В следующем туре «Спартак» сыграет с «Тамбовом» в гостях 27 июля, «Ростов» днем позднее в Туле встретится с местным «Арсеналом».

Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35865 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинОлег Кононов
Голы
Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)23′
де Соуза Луиз Адриану26′
Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)90+1′
Георгий Джикия(Фернанду)66′
Составы команд
30Сергей Песьяков
98Александр Максименко
34Алексей Козлов
6Айртон
28Евгений Чернов
2Самюэль Жиго
6Рагнар Сигурдссон
14Георгий Джикия
78Дмитрий Чистяков
11Фернанду
88′
14Элдор Шомуродов
12де Соуза Луиз Адриану
7Роман Еременко
64′
7Аяз Гулиев
17Матиас Норманн
47Роман Зобнин
11Алексей Ионов
87′
38Андрей Ещенко
16′
84Александр Гацкан
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
57′
10Зелимхан Бакаев
85′87′
23Александр Зуев
60′
88Александр Ташаев
8Ивелин Попов
80′
19Эсекиэль Понсе
67′
26Александр Саплинов
37Георгий Мелкадзе
73′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
10Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
8Угловые3
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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