РПЛ объяснила действия полиции на матче «Ростов» — «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

Матч второго тура чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2) состоялся в субботу на «Ростов-Арене», встреча завершилась после 23:00 мск. После игры болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОН. Фанатам разрешили покинуть стадион через 45 минут после окончания матча.

«В ходе матча ряд болельщиков “Спартака” неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых была брошена в сторону стюардов. После матча в соответствии с “Планом обеспечения безопасности” полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей», — говорится в заявлении РПЛ.

Отмечается, что после задержания болельщиков, использовавших пиротехнику, со стороны фанатов была совершена попытка отбить их, из-за чего завязалась потасовка и был привлечен ОМОН. В заявлении указано, что по итогам инцидента задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.