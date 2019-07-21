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16:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» разгромили на своем поле «Ахмат» в матче 2-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей голами отметились Владимир Ильин (45+3 минута), Отман Эль Кабир (58) и Юрий Бавин (78).

В следующем матче сезона «Урал» 26 июля сыграет в гостях с «Динамо», а «Ахмат» 29 июля встретится на выезде с «Рубином».

Урал
3:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 221.07.2019, 14:00 (МСК UTC+3)Екатеринбург Арена, 15611 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ПарфеновРашид Рахимов
Голы
Владимир Ильин(Рафал Аугустыняк, Отман Эль-Кабир)45+2′
Отман Эль-Кабир58′
Юрий Бавин(Михаил Меркулов)78′
Составы команд
31Ярослав Годзюр
16Евгений Городов
15Денис Кулаков
40Ризван Уциев
27Михаил Меркулов
59Евгений Харин
3Вараздат Ароян
15Андрей Семенов
8Роман Емельянов
20Зоран Нижич
11Владимир Ильин
23Антон Швец
6Рафал Аугустыняк
11Силва Лима Исмаэл
13Петрюс Бумаль
19′
19Олег Иванов
44Андрей Егорычев
85′
77Бернард Бериша
79′
88Павел Погребняк
9Конрад Михаляк
58Отман Эль-Кабир
89′
17Аблай Мбенг
75′
17Николай Димитров
18Андрес Понсе
20Андрей Панюков
76′
8Дамьян Шиманьски
56′61′
14Юрий Бавин
21Одисе Роши
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
11Удары (всего)8
8Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые6
13Фолы12
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Боковой судьяВалентин Мурашов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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