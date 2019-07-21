«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» разгромили на своем поле «Ахмат» в матче 2-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» разгромили на своем поле «Ахмат» в матче 2-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. У победителей голами отметились Владимир Ильин (45+3 минута), Отман Эль Кабир (58) и Юрий Бавин (78).
В следующем матче сезона «Урал» 26 июля сыграет в гостях с «Динамо», а «Ахмат» 29 июля встретится на выезде с «Рубином».
|Дмитрий Парфенов
|Рашид Рахимов
|Владимир Ильин(Рафал Аугустыняк, Отман Эль-Кабир)
|45+2′
|Отман Эль-Кабир
|58′
|Юрий Бавин(Михаил Меркулов)
|78′
|31
|Ярослав Годзюр
|16
|Евгений Городов
|15
|Денис Кулаков
|40
|Ризван Уциев
|27
|Михаил Меркулов
|59
|Евгений Харин
|3
|Вараздат Ароян
|15
|Андрей Семенов
|8
|Роман Емельянов
|20
|Зоран Нижич
|11
|Владимир Ильин
|23
|Антон Швец
|6
|Рафал Аугустыняк
|11
|Силва Лима Исмаэл
|13
|Петрюс Бумаль
19′
|19
|Олег Иванов
|44
|Андрей Егорычев
85′
|77
|Бернард Бериша
79′
|88
|Павел Погребняк
|9
|Конрад Михаляк
|58
|Отман Эль-Кабир
89′
|17
|Аблай Мбенг
75′
|17
|Николай Димитров
|18
|Андрес Понсе
|20
|Андрей Панюков
76′
|8
|Дамьян Шиманьски
56′61′
|14
|Юрий Бавин
|21
|Одисе Роши
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Николай Еремин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов(Россия, Москва)