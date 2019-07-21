Гамула: Болельщики «Спартака» чуть не развалили ростовский стадион
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал инцидент с болельщиками «Спартака», произошедший после матча 2-го тура РПЛ между ростовским и московским клубами (2:2).
Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал инцидент с болельщиками «Спартака», произошедший после матча 2-го тура РПЛ между ростовским и московским клубами (2:2).
«Фанаты тоже вели себя не лучшим образом. Вы ведь не слышали, что там делали болельщики, а я слышал. Они применяли взрывпакеты, что чуть стадион не развалился. Наверное, они разозлили правоохранителей.
Я смотрю, на любых стадионах любых городов ошибки правоохранителей. Везде стреляют. Не только в Ростове-
Я знаю, что спартаковские и ростовские болельщики дружат. Если была бы другая команда — тогда понятно. А эти болельщики всегда были в одной лодке. Это я знаю. Всё это избиение, конечно, не очень хорошо. Бить вообще неприемлемо. Нужно всегда дипломатически разбираться. Думаю, разберутся. Впредь такого не должно повторяться. Это однозначно. Для этого есть компетентные органы. Если
Думаю, обе стороны виноваты. Наверное, был
|Валерий Карпин
|Олег Кононов
|Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)
|23′
|де Соуза Луиз Адриану
|26′
|Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)
|90+1′
|Георгий Джикия(Фернанду)
|66′
|30
|Сергей Песьяков
|98
|Александр Максименко
|34
|Алексей Козлов
|6
|Айртон
|28
|Евгений Чернов
|2
|Самюэль Жиго
|6
|Рагнар Сигурдссон
|14
|Георгий Джикия
|78
|Дмитрий Чистяков
|11
|Фернанду
88′
|14
|Элдор Шомуродов
|12
|де Соуза Луиз Адриану
|7
|Роман Еременко
64′
|7
|Аяз Гулиев
|17
|Матиас Норманн
|47
|Роман Зобнин
|11
|Алексей Ионов
87′
|38
|Андрей Ещенко
16′
|84
|Александр Гацкан
|92
|Николай Рассказов
|19
|Хорен Байрамян
57′
|10
|Зелимхан Бакаев
85′87′
|23
|Александр Зуев
60′
|88
|Александр Ташаев
|8
|Ивелин Попов
80′
|19
|Эсекиэль Понсе
67′
|26
|Александр Саплинов
|37
|Георгий Мелкадзе
73′
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|1
|8
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Кирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)