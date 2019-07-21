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18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Гамула: Болельщики «Спартака» чуть не развалили ростовский стадион

Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал инцидент с болельщиками «Спартака», произошедший после матча 2-го тура РПЛ между ростовским и московским клубами (2:2).

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Источник: РИА "Новости"

«Фанаты тоже вели себя не лучшим образом. Вы ведь не слышали, что там делали болельщики, а я слышал. Они применяли взрывпакеты, что чуть стадион не развалился. Наверное, они разозлили правоохранителей.

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Я смотрю, на любых стадионах любых городов ошибки правоохранителей. Везде стреляют. Не только в Ростове- на-Дону. И так стреляют, что дети, наверное, спать не будут. И так было поздно. Но я не владею точной информацией, что там произошло. Наверное, что-то случилось, зацепились, кто-то что-то сказал. Это же так просто не бывает, чтобы подходили и били тебя дубинкой. Думаю, присутствовали какие-то нюансы.

Я знаю, что спартаковские и ростовские болельщики дружат. Если была бы другая команда — тогда понятно. А эти болельщики всегда были в одной лодке. Это я знаю. Всё это избиение, конечно, не очень хорошо. Бить вообще неприемлемо. Нужно всегда дипломатически разбираться. Думаю, разберутся. Впредь такого не должно повторяться. Это однозначно. Для этого есть компетентные органы. Если кто-то виноват — накажут.

Думаю, обе стороны виноваты. Наверное, был какой-то конфликт. Что-то спровоцировало такую ситуацию", — приводит слова Гамулы «Евро-Футбол».

Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35865 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинОлег Кононов
Голы
Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)23′
де Соуза Луиз Адриану26′
Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)90+1′
Георгий Джикия(Фернанду)66′
Составы команд
30Сергей Песьяков
98Александр Максименко
34Алексей Козлов
6Айртон
28Евгений Чернов
2Самюэль Жиго
6Рагнар Сигурдссон
14Георгий Джикия
78Дмитрий Чистяков
11Фернанду
88′
14Элдор Шомуродов
12де Соуза Луиз Адриану
7Роман Еременко
64′
7Аяз Гулиев
17Матиас Норманн
47Роман Зобнин
11Алексей Ионов
87′
38Андрей Ещенко
16′
84Александр Гацкан
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
57′
10Зелимхан Бакаев
85′87′
23Александр Зуев
60′
88Александр Ташаев
8Ивелин Попов
80′
19Эсекиэль Понсе
67′
26Александр Саплинов
37Георгий Мелкадзе
73′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
10Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
8Угловые3
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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