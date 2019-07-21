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18:40 (мск), источник: Sport24

«Ростов» пожаловался в РФС на судейство в игре со «Спартаком» и потребовал отстранения Левникова

«Ростов» обратился к президенту РФС Александру Дюкову и к руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову в связи с ошибками судьи в матче 2-го тура против «Спартака».

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Источник: РИА "Новости"

В той встрече в ворота ростовчан назначили пенальти, который реализовал Луис Адриано. «Ростов» проигрывал большую часть встречи, но в итоге вырвал ничью в концовке благодаря голу Александра Зуева.

«Уважаемый Александр Валерьевич! Мы знаем Вас как честного, принципиального и великолепно разбирающегося в футболе специалиста. На прошедших выборах президента РФС мы голосовали за Вас, будучи уверенными в том, что с Вашим приходом российский футбол преобразится в лучшую сторону. Мы считаем, что пришло время навести порядок.

Обращаем ваше внимание на вопиющее качество судейства прошедшего матча «Ростов» — «Спартак». Просим Вас не оставить этот матч без внимания, дать соответствующие указания, разобраться в ситуации и наказать виновных. Считаем, что наша общая задача заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от футбольных матчей, а не возмущались безобразной работой арбитров.

В прошлом сезоне ФК «Ростов» публично обращался к Александру Егорову — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС; мы просили оценить ряд моментов, однако наше обращение осталось без внимания. Александр Анатольевич, мы обращаемся к Вам вновь: ФК «Ростов» просит Вас прокомментировать представленные на видео эпизоды из нашего вчерашнего матча, в которых арбитр Левников принимает ошибочные и, по нашему мнению, предвзятые решения. Просим Вас разобраться в произошедшем и принять самые жесткие меры. Клуб убежден, что Левников должен быть отстранен от работы.

Напомним, что накануне состоялся прекрасный матч, который собрал полный стадион зрителей, несмотря на поздний час. Была замечательная картинка, футболисты отдали все силы на поле, но игру омрачили действия арбитра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вышеупомянутый Левников допустил ряд ключевых ошибок, которые уже признали многие эксперты. Мы убеждены, что и вы усмотрели ошибки в действиях арбитра.

Например, на 13-й минуте без внимания осталось падение Норманна в штрафной, которого откровенно толкнули.

На 25-й минуте в менее очевидном эпизоде арбитр усмотрел нарушение правил и назначил пенальти в ворота «Ростова». Отметим, что Бакаев почему-то посмотрел на Левникова еще во время полета на газон.

На 60-й минуте после углового Фернандо откровенно толкал в спину Чистякова, который боролся с соперником, — вновь без внимания, вновь неназначенный пенальти в ворота «Спартака».

И на 86-й минуте арбитр оставил без внимания фол Бакаева, а также затяжку времени во время замены — вместо второй желтой карточки и удаления игрок московской команды смог спокойно «замениться».

Были и другие эпизоды по ходу матча, которые оставили большие вопросы в действиях Левникова. Искренне надеемся на справедливую оценку деятельности арбитра, а также на отстранение его от дальнейшей работы, — говорится в заявлении «Ростова».

Ростов
2:2
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 220.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35865 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинОлег Кононов
Голы
Хорен Байрамян(Матиас Норманн, Алексей Ионов)23′
де Соуза Луиз Адриану26′
Александр Зуев(Роман Еременко, Элдор Шомуродов)90+1′
Георгий Джикия(Фернанду)66′
Составы команд
30Сергей Песьяков
98Александр Максименко
34Алексей Козлов
6Айртон
28Евгений Чернов
2Самюэль Жиго
6Рагнар Сигурдссон
14Георгий Джикия
78Дмитрий Чистяков
11Фернанду
88′
14Элдор Шомуродов
12де Соуза Луиз Адриану
7Роман Еременко
64′
7Аяз Гулиев
17Матиас Норманн
47Роман Зобнин
11Алексей Ионов
87′
38Андрей Ещенко
16′
84Александр Гацкан
92Николай Рассказов
19Хорен Байрамян
57′
10Зелимхан Бакаев
85′87′
23Александр Зуев
60′
88Александр Ташаев
8Ивелин Попов
80′
19Эсекиэль Понсе
67′
26Александр Саплинов
37Георгий Мелкадзе
73′
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
5Голевые моменты2
10Удары (всего)9
7Удары в створ5
0Штанги, перекладины1
8Угловые3
13Фолы16
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКирилл Левников(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Жвакин(Россия, Ленинградская область)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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