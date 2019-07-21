«Ростов» пожаловался в РФС на судейство в игре со «Спартаком» и потребовал отстранения Левникова

Источник: РИА "Новости"

В той встрече в ворота ростовчан назначили пенальти, который реализовал Луис Адриано. «Ростов» проигрывал большую часть встречи, но в итоге вырвал ничью в концовке благодаря голу Александра Зуева.

«Уважаемый Александр Валерьевич! Мы знаем Вас как честного, принципиального и великолепно разбирающегося в футболе специалиста. На прошедших выборах президента РФС мы голосовали за Вас, будучи уверенными в том, что с Вашим приходом российский футбол преобразится в лучшую сторону. Мы считаем, что пришло время навести порядок.

Обращаем ваше внимание на вопиющее качество судейства прошедшего матча «Ростов» — «Спартак». Просим Вас не оставить этот матч без внимания, дать соответствующие указания, разобраться в ситуации и наказать виновных. Считаем, что наша общая задача заключается в том, чтобы люди получали удовольствие от футбольных матчей, а не возмущались безобразной работой арбитров.

В прошлом сезоне ФК «Ростов» публично обращался к Александру Егорову — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС; мы просили оценить ряд моментов, однако наше обращение осталось без внимания. Александр Анатольевич, мы обращаемся к Вам вновь: ФК «Ростов» просит Вас прокомментировать представленные на видео эпизоды из нашего вчерашнего матча, в которых арбитр Левников принимает ошибочные и, по нашему мнению, предвзятые решения. Просим Вас разобраться в произошедшем и принять самые жесткие меры. Клуб убежден, что Левников должен быть отстранен от работы.

Напомним, что накануне состоялся прекрасный матч, который собрал полный стадион зрителей, несмотря на поздний час. Была замечательная картинка, футболисты отдали все силы на поле, но игру омрачили действия арбитра.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-33352573&id=456240669&hash=5afcc0b8ef6def91&hd=2" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вышеупомянутый Левников допустил ряд ключевых ошибок, которые уже признали многие эксперты. Мы убеждены, что и вы усмотрели ошибки в действиях арбитра.

Например, на 13-й минуте без внимания осталось падение Норманна в штрафной, которого откровенно толкнули.

На 25-й минуте в менее очевидном эпизоде арбитр усмотрел нарушение правил и назначил пенальти в ворота «Ростова». Отметим, что Бакаев почему-то посмотрел на Левникова еще во время полета на газон.

На 60-й минуте после углового Фернандо откровенно толкал в спину Чистякова, который боролся с соперником, — вновь без внимания, вновь неназначенный пенальти в ворота «Спартака».

И на 86-й минуте арбитр оставил без внимания фол Бакаева, а также затяжку времени во время замены — вместо второй желтой карточки и удаления игрок московской команды смог спокойно «замениться».