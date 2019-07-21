Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
Зенит
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ахмат
30
Футбол. Первый дивизион
20.07
Армавир
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
20.07
Ростов
Спартак
22
Все события
Фоторепортажи
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотиву» предлагали взять Буффона

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон мог перейти в «Локомотив», сообщает Betting Insider.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

По информации источника, представители 41-летнего вратаря контактировали с руководством «железнодорожников» ещё до того, как московский клуб смог договориться с Маринато Гилерме о продлении контракта, а их клиент вернулся в «Ювентус». В переговорах между сторонами также принимал участие агент Марко Трабукки, который и подтвердил эту информацию. Вариант с переходом в клуб РПЛ Буффон рассматривал из-за фактора заработной платы.

Буффон подписал контракт с «Ювентусом» с окладом € 1,5 млн в год. Ранее сообщалось, что Гилерме продлил соглашение с «Локомотивом» с заработной платой порядка € 2,4 млн за сезон.

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Девушка звезды мирового футбола восхитила соцсети
Как сейчас выглядят легендарные актёры 90-х!
«Тамбов» чуть не наказал «Локомотив» за расхлябанность
«Ростов» просит главу РФС отстранить судью матча со «Спартаком»
Гол с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Кокорин и Мамаев рассказали Скабеевой о жизни в колонии
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ на матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь