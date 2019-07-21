«Локомотиву» предлагали взять Буффона

По информации источника, представители 41-летнего вратаря контактировали с руководством «железнодорожников» ещё до того, как московский клуб смог договориться с Маринато Гилерме о продлении контракта, а их клиент вернулся в «Ювентус». В переговорах между сторонами также принимал участие агент Марко Трабукки, который и подтвердил эту информацию. Вариант с переходом в клуб РПЛ Буффон рассматривал из-за фактора заработной платы.