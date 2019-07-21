Кокорин и Мамаев назвали пребывание в колонии «огромным уроком»

«Мне много что дало пребывание здесь, нахождение в изоляции <…> На мой взгляд, я стал только сильнее и сломать меня будет дальше, я считаю, очень тяжело», — цитируют Мамаева «Вести».
Пребывание в колонии спортсмен назвал «огромным уроком» для мужчины.
Ты просто еще больше понимаешь, чем тебе ценна жизнь. Чем ты хочешь заниматься.
Футболисты также рассказали, что в колонии займутся упаковкой одноразовых костюмов. За свою работу в цеху они будут получать 9300 рублей.
«Если кто-то ждет от нас слез и так далее, этого все равно не будет. То, что на судах говорили, что мы смеемся, еще что-то. Мы не будем плакать, чтобы вся страна радовалась, что вот попали в эту ситуацию», — заключил Мамаев.
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.
Компания сначала избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем — главу департамента Минпромторга Дениса Пака.
По решению суда Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев колонии каждый, братья Кокорины — по полтора года колонии.