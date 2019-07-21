«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом

По данным источника, форвард находится в трансферном списке российского клуба. В данный момент клубы ведут переговоры по его трансферу.

В минувшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 24 матчах немецкого национального чемпионата (11 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Его контракт со «швабами» действует до лета 2021 года.