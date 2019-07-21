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18:25 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом

Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Fussballtransfers со ссылкой на Kicker.

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Источник: AFP 2019

По данным источника, форвард находится в трансферном списке российского клуба. В данный момент клубы ведут переговоры по его трансферу.

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Донис перешёл в «Штутгарт» летом 2017 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 4 млн.

В минувшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 24 матчах немецкого национального чемпионата (11 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил четыре жёлтые карточки. Его контракт со «швабами» действует до лета 2021 года.

«Спартак», набрав четыре очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ после двух туров.

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