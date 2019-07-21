«Тамбов» чуть не наказал «Локомотив» за расхлябанность. Спас роскошный гол Эдера
Первая победа «Локо» в новом сезоне РПЛ.
Первая победа «Локо» в новом сезоне РПЛ.
Начало прошлого сезона фанаты «Локомотива» наверняка хотят поскорее забыть. Четыре матча без побед на старте — не такого ждали от действующего чемпиона. Сейчас давление на «Локо» не такое, и результаты куда более удовлетворительные — победа над «Зенитом» в Кубке, ничья с «Рубином». Нужно было одерживать первую победу в новом сезоне РПЛ. Тем более соперник для этого был подходящий — новичок лиги «Тамбов».
Но у команды Григоряна были свои контраргументы. Хызыр Аппаев уже на 5-й минуте накрыл жестким прессингом Ведрана Чорлуку и организовал первый гол. Это первое результативное действие Аппаева в РПЛ за всю карьеру (всего сыграл в 27 матчах).
«Локомотив» как будто вышел играть на одной ноге. Команда Семина редко использовала свои козыри — быстрые атаки, и вязла в мелких передачах у чужой штрафной. За первые полчаса Эдер дважды бил
Не прошло и двух минут, как Владислав Игнатьев, которого Семин поставил ближе к атаке, удвоил счет.
Во втором тайме вместо получившего повреждение Игнатьева вышел Смолов, чуть позже поле покинул Эдер, и «Локомотив» серьезно сбавил обороты. «Тамбов» наоборот нагнетал — здорово из центра поля разгонял атаки Чуперка, который аж 9 раз пошел в обводку (у идущего на втором месте Алексея Миранчука — 8). Здорово вошел игру Бенито, который в прошлом туре поймал на ошибке Лунева, а с «Локо» очень здорово играл на рывках и постоянно напрягал Чорлуку и Мурило.
Желтую карточку в середине второго тайма получил Юрий Семин, который слишком активно
Несмотря на все старания, «Тамбов» не смог уйти от поражения. Но команда Григоряна вновь оставила очень приятное впечатление. Несмотря на то, что «Тамбов» не набрал ни одного очка в двух стартовых турах с лидерами, если команда продолжит в том же духе, вполне возможно, что у них получится задержаться в РПЛ. Ну, а «Локомотив» одерживает первую победу в сезоне.
|Юрий Семин
|Александр Григорян
|Эдер(Мачей Рыбус, Алексей Миранчук)
|31′
|Михаил Костюков(Хызыр Аппаев)
|6′
|Владислав Игнатьев(Антон Миранчук)
|33′
|1
|Маринату Гильерме
|88
|Гиорги Шелия
|2
|Дмитрий Живоглядов
|30
|Сослан Таказов
90′
|31
|Мачей Рыбус
|3
|Гурам Тетрашвили
|14
|Ведран Чорлука
43′
|55
|Максим Осипенко
|27
|Мурило
|58
|Адессойе Ойеволе
|11
|Антон Миранчук
|14
|Хызыр Аппаев
|59
|Алексей Миранчук
|25
|Павел Карасев
|6
|Дмитрий Баринов
|92
|Валерий Чуперка
74′
|7
|Гжегож Крыховяк
79′
|8
|Антон Килин
71′
|20
|Владислав Игнатьев
46′
|99
|Иван Маркелов
81′
|9
|Федор Смолов
|77
|Михаил Костюков
13′57′
|19
|Эдер
63′
|11
|Бенито
|84
|Михаил Лысов
90+1′
|15
|Усман Мохаммед
25′
|23
|Данил Кленкин
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|2
|10
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|18
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Станислав Васильев(Россия, Ижевск)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)