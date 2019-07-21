«Тамбов» чуть не наказал «Локомотив» за расхлябанность. Спас роскошный гол Эдера

Источник: РИА "Новости"

Начало прошлого сезона фанаты «Локомотива» наверняка хотят поскорее забыть. Четыре матча без побед на старте — не такого ждали от действующего чемпиона. Сейчас давление на «Локо» не такое, и результаты куда более удовлетворительные — победа над «Зенитом» в Кубке, ничья с «Рубином». Нужно было одерживать первую победу в новом сезоне РПЛ. Тем более соперник для этого был подходящий — новичок лиги «Тамбов».

Но у команды Григоряна были свои контраргументы. Хызыр Аппаев уже на 5-й минуте накрыл жестким прессингом Ведрана Чорлуку и организовал первый гол. Это первое результативное действие Аппаева в РПЛ за всю карьеру (всего сыграл в 27 матчах).

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«Локомотив» как будто вышел играть на одной ноге. Команда Семина редко использовала свои козыри — быстрые атаки, и вязла в мелких передачах у чужой штрафной. За первые полчаса Эдер дважды бил из-за штрафной, пытаясь повторить свой гол с финала Евро-2016. Забить португальцу все же удалось, пусть и немного в другом стиле.

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Не прошло и двух минут, как Владислав Игнатьев, которого Семин поставил ближе к атаке, удвоил счет.

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Во втором тайме вместо получившего повреждение Игнатьева вышел Смолов, чуть позже поле покинул Эдер, и «Локомотив» серьезно сбавил обороты. «Тамбов» наоборот нагнетал — здорово из центра поля разгонял атаки Чуперка, который аж 9 раз пошел в обводку (у идущего на втором месте Алексея Миранчука — 8). Здорово вошел игру Бенито, который в прошлом туре поймал на ошибке Лунева, а с «Локо» очень здорово играл на рывках и постоянно напрягал Чорлуку и Мурило.

Желтую карточку в середине второго тайма получил Юрий Семин, который слишком активно что-то кричал в адрес судьи. Новое правило в РПЛ, от которого уже пострадал тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, которому тоже успели выписать предупреждение.