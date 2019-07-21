Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
Зенит
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ахмат
30
Футбол. Первый дивизион
20.07
Армавир
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
20.07
Ростов
Спартак
22
Все события
Фоторепортажи
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
19:16 (мск), источник: Sport24

«Тамбов» чуть не наказал «Локомотив» за расхлябанность. Спас роскошный гол Эдера

Первая победа «Локо» в новом сезоне РПЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Начало прошлого сезона фанаты «Локомотива» наверняка хотят поскорее забыть. Четыре матча без побед на старте — не такого ждали от действующего чемпиона. Сейчас давление на «Локо» не такое, и результаты куда более удовлетворительные — победа над «Зенитом» в Кубке, ничья с «Рубином». Нужно было одерживать первую победу в новом сезоне РПЛ. Тем более соперник для этого был подходящий — новичок лиги «Тамбов».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Но у команды Григоряна были свои контраргументы. Хызыр Аппаев уже на 5-й минуте накрыл жестким прессингом Ведрана Чорлуку и организовал первый гол. Это первое результативное действие Аппаева в РПЛ за всю карьеру (всего сыграл в 27 матчах).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» как будто вышел играть на одной ноге. Команда Семина редко использовала свои козыри — быстрые атаки, и вязла в мелких передачах у чужой штрафной. За первые полчаса Эдер дважды бил из-за штрафной, пытаясь повторить свой гол с финала Евро-2016. Забить португальцу все же удалось, пусть и немного в другом стиле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Не прошло и двух минут, как Владислав Игнатьев, которого Семин поставил ближе к атаке, удвоил счет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором тайме вместо получившего повреждение Игнатьева вышел Смолов, чуть позже поле покинул Эдер, и «Локомотив» серьезно сбавил обороты. «Тамбов» наоборот нагнетал — здорово из центра поля разгонял атаки Чуперка, который аж 9 раз пошел в обводку (у идущего на втором месте Алексея Миранчука — 8). Здорово вошел игру Бенито, который в прошлом туре поймал на ошибке Лунева, а с «Локо» очень здорово играл на рывках и постоянно напрягал Чорлуку и Мурило.

Желтую карточку в середине второго тайма получил Юрий Семин, который слишком активно что-то кричал в адрес судьи. Новое правило в РПЛ, от которого уже пострадал тренер «Оренбурга» Владимир Федотов, которому тоже успели выписать предупреждение.

Несмотря на все старания, «Тамбов» не смог уйти от поражения. Но команда Григоряна вновь оставила очень приятное впечатление. Несмотря на то, что «Тамбов» не набрал ни одного очка в двух стартовых турах с лидерами, если команда продолжит в том же духе, вполне возможно, что у них получится задержаться в РПЛ. Ну, а «Локомотив» одерживает первую победу в сезоне.

Локомотив
2:1
Первый тайм: 2:1
Тамбов
Футбол, Премьер-лига, Тур 221.07.2019, 16:30 (МСК UTC+3)РЖД Арена, 10187 зрителей
Главные тренеры
Юрий СеминАлександр Григорян
Голы
Эдер(Мачей Рыбус, Алексей Миранчук)31′
Михаил Костюков(Хызыр Аппаев)6′
Владислав Игнатьев(Антон Миранчук)33′
Составы команд
1Маринату Гильерме
88Гиорги Шелия
2Дмитрий Живоглядов
30Сослан Таказов
90′
31Мачей Рыбус
3Гурам Тетрашвили
14Ведран Чорлука
43′
55Максим Осипенко
27Мурило
58Адессойе Ойеволе
11Антон Миранчук
14Хызыр Аппаев
59Алексей Миранчук
25Павел Карасев
6Дмитрий Баринов
92Валерий Чуперка
74′
7Гжегож Крыховяк
79′
8Антон Килин
71′
20Владислав Игнатьев
46′
99Иван Маркелов
81′
9Федор Смолов
77Михаил Костюков
13′57′
19Эдер
63′
11Бенито
84Михаил Лысов
90+1′
15Усман Мохаммед
25′
23Данил Кленкин
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты2
10Удары (всего)7
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
18Фолы19
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяСтанислав Васильев(Россия, Ижевск)
Боковой судьяДмитрий Березнев(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРоман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тамбов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сексуальной ведущей «Спартака» предложили увеличить грудь: «Пусть завидуют все жабы»
Самая горячая хоккейная журналистка показала, как целовалась с футболистами
«Ростов» просит главу РФС отстранить судью матча со «Спартаком»
Гол с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Кокорин и Мамаев рассказали Скабеевой о жизни в колонии
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
СМИ: «Локомотиву» предлагали подписать контракт с Буффоном
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ на матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь