«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил грузинский нападающий гостей Бека Микелтадзе. Он вышел на замену после перерыва вместо исландского нападающего Видара Кьяртанссона. 21-летний Микелтадзе, перешедший в «Рубин» 8 июля на правах свободного агента, дебютировал в премьер-лиге.

Полузащитник гостей Евгений Башкиров был удален с поля на 36-й минуте за вторую желтую карточку. Это удаление стало вторым для него в Российской премьер-лиге (РПЛ). Первую красную карточку он получил в сезоне-2016/17, выступая за самарские «Крылья Советов».

Читайте также VAR вступает в игру

Лучшим игроком матча стал капитан «Рубина» Вячеслав Подберезкин. Впервые на матче РПЛ в онлайн-режиме работала система видеоассистента рефери (VAR), однако главный арбитр встречи Виталий Мешков не воспользовался видеопомощью. «Динамо» не может победить в восьмом матче РПЛ подряд, серия длится с сезона-2018/19 (шесть ничьих и два поражения).

«Рубин» набрал четыре очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Динамо» расположилось на 12-й строчке (1 очко).

В третьем туре «Динамо» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом» 26 июля, «Рубин» примет грозненский «Ахмат» 29 июля.

Ход матча

Обе команды имели в активе по одному очку по итогам первого тура — «Динамо» сыграло в ничью с тульским «Арсеналом» со счетом (1:1), а «Рубин» добился ничейного результата в игре против столичного «Локомотива» (1:1). В предыдущих очных матчах команды отмечались низкой результативностью — в последних пяти встречах «Динамо» и «Рубин» забили на двоих пять голов.

За десять минут до стартового свистка на поле состоялся парад бывших капитанов «Динамо»: Андрея Сметанина, Леандро Фернандеса, Валерия Зыкова, Виктора Лосева, Сергея Некрасова, Эрика Яхимовича, Сергея Подпалого, Алексея Петрушина, Денис Клюева, Владимира Козлова и Кевина Кураньи. Капитаны совершили круг почета по полю, во время парада Лев Лещенко исполнил гимн «Динамо», а болельщики бело-голубых подготовили красочный перфоманс, разместив большой баннер на трибуне С с надписью «Навеки вместе».

«Динамо» завладело мячом с первых минут, но владение не выливалось в голевые моменты, хозяева нанесли два неопасных удара в створ ворот Юрия Дюпина. Казанский клуб смог создать несколько позиционных атак уже ближе к 15-й минуте, однако это не привело даже к ударам по воротам. Футболисты обеих команд сбавили в скоростях к середине первого тайма. Хорошую возможность имел полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили, который подхватил мяч в центре поля и протащил его до штрафной, однако его удар в прекрасном подкате заблокировал защитник «Динамо» Тони Шуньич.

На 36-й минуте матча полузащитник казанцев Евгений Башкиров получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. После этого «Динамо» активизировалось в атакующих действиях. Сначала мяч после удара Артура Юсупова почти оказался в сетке, однако защитник «Рубина» Евгений Сорокин выбил мяч с линии ворот в последний момент. А спустя несколько минут игрок «Динамо» Мигел Кардозу не смог переиграть Дюпина после выхода четырех динамовцев на ворота «Рубина».

Во втором тайме динамовцы усилили давление на ворота «Рубина», однако к опасным моментам это не приводило. Несмотря на удаление, казанский клуб начали активнее играть в атаке, пытаясь искать удачи на стандартах. Второй голевой шанс на 57-й минуте имел Кардозу, который получил мяч на линии вратарской, однако португалец пробил выше ворот. «Рубин» ответил атакой с правого фланга, когда Олег Данченко ворвался в штрафную после индивидуального прохода и точно прострелил вдоль вратарской на Павла Могилевца, но его удар отразил Антон Шунин.

Бело-голубые пытались искать лазейки в обороне «Рубина», однако защитники клуба из Казани грамотно действовали у своей штрафной, не позволяя «Динамо» создавать голевые моменты у ворот Дюпина. На третьей добавленной ко второму тайму минуте «Рубин» убежал в очередную контратаку, и с передачи Могилевца гол забил дебютант «Рубина» Микелтадзе.