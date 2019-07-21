«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче чемпионата России по футболу

Гол на третьей добавленной ко второму тайму минуте забил грузинский нападающий гостей Бека Микелтадзе. Он вышел на замену после перерыва вместо исландского нападающего Видара Кьяртанссона. 21-летний Микелтадзе, перешедший в «Рубин» 8 июля на правах свободного агента, дебютировал в премьер-лиге.
Полузащитник гостей Евгений Башкиров был удален с поля на 36-й минуте за вторую желтую карточку. Это удаление стало вторым для него в Российской премьер-лиге (РПЛ). Первую красную карточку он получил в сезоне-2016/17, выступая за самарские «Крылья Советов».
Лучшим игроком матча стал капитан «Рубина» Вячеслав Подберезкин. Впервые на матче РПЛ в онлайн-режиме работала система видеоассистента рефери (VAR), однако главный арбитр встречи Виталий Мешков не воспользовался видеопомощью. «Динамо» не может победить в восьмом матче РПЛ подряд, серия длится с сезона-2018/19 (шесть ничьих и два поражения).
«Рубин» набрал четыре очка и занимает пятую строчку в турнирной таблице, «Динамо» расположилось на 12-й строчке (1 очко).
В третьем туре «Динамо» дома сыграет с екатеринбургским «Уралом» 26 июля, «Рубин» примет грозненский «Ахмат» 29 июля.
Ход матча
Обе команды имели в активе по одному очку по итогам первого тура — «Динамо» сыграло в ничью с тульским «Арсеналом» со счетом (1:1), а «Рубин» добился ничейного результата в игре против столичного «Локомотива» (1:1). В предыдущих очных матчах команды отмечались низкой результативностью — в последних пяти встречах «Динамо» и «Рубин» забили на двоих пять голов.
За десять минут до стартового свистка на поле состоялся парад бывших капитанов «Динамо»: Андрея Сметанина, Леандро Фернандеса, Валерия Зыкова, Виктора Лосева, Сергея Некрасова, Эрика Яхимовича, Сергея Подпалого, Алексея Петрушина, Денис Клюева, Владимира Козлова и Кевина Кураньи. Капитаны совершили круг почета по полю, во время парада Лев Лещенко исполнил гимн «Динамо», а болельщики бело-голубых подготовили красочный перфоманс, разместив большой баннер на трибуне С с надписью «Навеки вместе».
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«Динамо» завладело мячом с первых минут, но владение не выливалось в голевые моменты, хозяева нанесли два неопасных удара в створ ворот Юрия Дюпина. Казанский клуб смог создать несколько позиционных атак уже ближе к 15-й минуте, однако это не привело даже к ударам по воротам. Футболисты обеих команд сбавили в скоростях к середине первого тайма. Хорошую возможность имел полузащитник «Рубина» Зурико Давиташвили, который подхватил мяч в центре поля и протащил его до штрафной, однако его удар в прекрасном подкате заблокировал защитник «Динамо» Тони Шуньич.
На 36-й минуте матча полузащитник казанцев Евгений Башкиров получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. После этого «Динамо» активизировалось в атакующих действиях. Сначала мяч после удара Артура Юсупова почти оказался в сетке, однако защитник «Рубина» Евгений Сорокин выбил мяч с линии ворот в последний момент. А спустя несколько минут игрок «Динамо» Мигел Кардозу не смог переиграть Дюпина после выхода четырех динамовцев на ворота «Рубина».
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Во втором тайме динамовцы усилили давление на ворота «Рубина», однако к опасным моментам это не приводило. Несмотря на удаление, казанский клуб начали активнее играть в атаке, пытаясь искать удачи на стандартах. Второй голевой шанс на 57-й минуте имел Кардозу, который получил мяч на линии вратарской, однако португалец пробил выше ворот. «Рубин» ответил атакой с правого фланга, когда Олег Данченко ворвался в штрафную после индивидуального прохода и точно прострелил вдоль вратарской на Павла Могилевца, но его удар отразил Антон Шунин.
Бело-голубые пытались искать лазейки в обороне «Рубина», однако защитники клуба из Казани грамотно действовали у своей штрафной, не позволяя «Динамо» создавать голевые моменты у ворот Дюпина. На третьей добавленной ко второму тайму минуте «Рубин» убежал в очередную контратаку, и с передачи Могилевца гол забил дебютант «Рубина» Микелтадзе.
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