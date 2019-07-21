Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
Зенит
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Ахмат
30
Футбол. Первый дивизион
20.07
Армавир
Нефтехимик
02
Футбол. Премьер-лига
20.07
Ростов
Спартак
22
Все события
Фоторепортажи
10Как чемпионы UFC будут выглядеть в старости
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
22:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хохлов — о поражении «Динамо» от «Рубина»: В раздевалке был жесткий разговор

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Михаил Гончаров. Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов заявил, что после поражения от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги в раздевалке команды был жесткий разговор, о котором ему не хотелось бы рассказывать.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Динамо» в воскресенье на своем поле уступило «Рубину» со счетом 0:1, пропустив гол в компенсированное время второго тайма. Казанцы с 36-й минуты играли в меньшинстве после удаления Евгения Башкирова.

«Сразу хочу извиниться перед болельщики за такую игру. Тяжело комментировать. Если “Динамо” не использует моменты, то это не невезение, а уровень мастерства, который пока не на том уровне. Когда футболист не попадает по воротам — это невезение? Я сомневаюсь. Разговор в раздевалке был жестким, рассказывать не буду», — заявил Хохлов журналистам.

Динамо
0:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 221.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 17315 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ХохловРоман Шаронов
Голы
Бека Микелтадзе(Павел Могилевец, Хвича Кварацхелия)90+3′
Составы команд
1Антон Шунин
22Юрий Дюпин
90+1′
3Заурбек Плиев
33Олег Данченко
24Роман Евгеньев
5Филип Уремович
44Тони Шуньич
80Егор Сорокин
7Мигел Кардозу
6Евгений Башкиров
3′36′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7Вячеслав Подберезкин
90+3′
11Себастьян Шиманьски
81′
18Павел Могилевец
77Шарль Каборе
72′
10Игорь Коновалов
17Сергей Паршивлюк
68′
29Виталий Денисов
46′
2Григорий Морозов
69Данил Степанов
70′
20Вячеслав Грулев
46′
11Зураб Давиташвили
63′77′
99Рамиль Шейдаев
21Хвича Кварацхелия
90+1′
6Артур Юсупов
58′
8Видар Ерн Кьяртанссон
46′
8Кирилл Панченко
67′
26Бека Микелтадзе
Статистика
3Желтые карточки7
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
18Удары (всего)8
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
14Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Бывшая ученица Тутберидзе раскрыла секрет успеха Загитовой
Ослепительная возлюбленная лидера российских волейболистов (фото)
«Тамбов» чуть не наказал «Локомотив» за расхлябанность
«Ростов» просит главу РФС отстранить судью матча со «Спартаком»
Гол с центра поля принес «Тоттенхэму» победу над «Ювентусом»
Кокорин и Мамаев рассказали Скабеевой о жизни в колонии
«Рубин» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче чемпионата России
СМИ: «Локомотиву» предлагали подписать контракт с Буффоном
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ на матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь