Хохлов — о поражении «Динамо» от «Рубина»: В раздевалке был жесткий разговор

«Динамо» в воскресенье на своем поле уступило «Рубину» со счетом 0:1, пропустив гол в компенсированное время второго тайма. Казанцы с 36-й минуты играли в меньшинстве после удаления Евгения Башкирова.

«Сразу хочу извиниться перед болельщики за такую игру. Тяжело комментировать. Если “Динамо” не использует моменты, то это не невезение, а уровень мастерства, который пока не на том уровне. Когда футболист не попадает по воротам — это невезение? Я сомневаюсь. Разговор в раздевалке был жестким, рассказывать не буду», — заявил Хохлов журналистам.