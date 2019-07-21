Полиция Ростова отпустила болельщиков «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе главного управления МВД России по Ростовской области, на всех задержанных были составлены административные протоколы.

— Все задержанные были отпущены из полиции. В отношении них были составлены административные протоколы по статье 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

При этом количество болельщиков, задержанных полицией, не называется. Как ранее сообщал «СЭ», таких лиц было восемь человек.