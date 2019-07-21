Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в гостевом матче чемпионата России

Первый мяч с пенальти забил иранский футболист Сердар Азмун на 30-й минуте, этот гол стал для 24-летнего иранца десятым в составе петербургской команды в матчах национального чемпионата, всего он провел 14 матчей в составе клуба. На 83-й минуте Азмуна заменил Юрий Жирков. Второй гол на счету Магомеда Оздоева (83). Лучшим игроком матча признан футболист «Зенита» Дуглас Сантос.
Команды провели первый очный матч друг с другом. На матче присутствовало рекордное количество зрителей на арене «Фишт» для российских соревнований. Предыдущий рекорд для российских соревнований был установлен на матче с «Нижним Новгородом», который посетили более 8 тыс. человек. Вместимость стадиона «Фишт» составляет 44 287 человек.
В составе «Сочи» в матче сыграли пять футболистов, которые в разное время выступали за «Зенит» — голкипер Николай Заболотный, защитник Иван Новосельцев и полузащитники Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Дмитрий Полоз.
«Сочи» впервые участвует в высшем дивизионе чемпионата России, клуб был образован в 2018 году на основе петербургского «Динамо».
В прошлом сезоне сочинская команда выступала в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла второе место и получила прямую путевку в РПЛ.
В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» с шестью очками после двух туров занимает второе место, «Сочи», проиграв два стартовых матча, идет на последнем, 16-м месте. В следующем матче «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в гостях 28 июля, «Сочи» днем ранее на выезде встретятся с «Краснодаром».