Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в гостевом матче чемпионата России

Источник: ИТАР-ТАСС

Первый мяч с пенальти забил иранский футболист Сердар Азмун на 30-й минуте, этот гол стал для 24-летнего иранца десятым в составе петербургской команды в матчах национального чемпионата, всего он провел 14 матчей в составе клуба. На 83-й минуте Азмуна заменил Юрий Жирков. Второй гол на счету Магомеда Оздоева (83). Лучшим игроком матча признан футболист «Зенита» Дуглас Сантос.

Команды провели первый очный матч друг с другом. На матче присутствовало рекордное количество зрителей на арене «Фишт» для российских соревнований. Предыдущий рекорд для российских соревнований был установлен на матче с «Нижним Новгородом», который посетили более 8 тыс. человек. Вместимость стадиона «Фишт» составляет 44 287 человек.

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В составе «Сочи» в матче сыграли пять футболистов, которые в разное время выступали за «Зенит» — голкипер Николай Заболотный, защитник Иван Новосельцев и полузащитники Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Дмитрий Полоз.

«Сочи» впервые участвует в высшем дивизионе чемпионата России, клуб был образован в 2018 году на основе петербургского «Динамо».

В прошлом сезоне сочинская команда выступала в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла второе место и получила прямую путевку в РПЛ.