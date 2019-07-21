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21 июля, источник: ТАСС

Футболисты «Зенита» обыграли «Сочи» в гостевом матче чемпионата России

ТАСС, 21 июля. Футбольный клуб «Зенит» в гостях со счетом 2:0 обыграл «Сочи» в матче второго тура чемпионата России. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в присутствии 35 102 человек.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Первый мяч с пенальти забил иранский футболист Сердар Азмун на 30-й минуте, этот гол стал для 24-летнего иранца десятым в составе петербургской команды в матчах национального чемпионата, всего он провел 14 матчей в составе клуба. На 83-й минуте Азмуна заменил Юрий Жирков. Второй гол на счету Магомеда Оздоева (83). Лучшим игроком матча признан футболист «Зенита» Дуглас Сантос.

Команды провели первый очный матч друг с другом. На матче присутствовало рекордное количество зрителей на арене «Фишт» для российских соревнований. Предыдущий рекорд для российских соревнований был установлен на матче с «Нижним Новгородом», который посетили более 8 тыс. человек. Вместимость стадиона «Фишт» составляет 44 287 человек.

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В составе «Сочи» в матче сыграли пять футболистов, которые в разное время выступали за «Зенит» — голкипер Николай Заболотный, защитник Иван Новосельцев и полузащитники Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин и Дмитрий Полоз.

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«Сочи» впервые участвует в высшем дивизионе чемпионата России, клуб был образован в 2018 году на основе петербургского «Динамо».

В прошлом сезоне сочинская команда выступала в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиги, по итогам которого заняла второе место и получила прямую путевку в РПЛ.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» с шестью очками после двух туров занимает второе место, «Сочи», проиграв два стартовых матча, идет на последнем, 16-м месте. В следующем матче «Зенит» сыграет с «Оренбургом» в гостях 28 июля, «Сочи» днем ранее на выезде встретятся с «Краснодаром».

Сочи
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 221.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Фишт, 35102 зрителя
Главные тренеры
Александр ТочилинСергей Семак
Голы
Сердар Азмун30′
Магомед Оздоев(Артем Дзюба, Юрий Жирков)88′
Составы команд
12Николай Заболотный
99Андрей Лунев
34Тимофей Маргасов
3Дуглас Сантос
24Эльмир Набиуллин
6Бранислав Иванович
13Федор Кудряшов
44Ярослав Ракицкий
25Иван Новосельцев
43′
91Алексей Сутормин
55Ян Казаев
25Вильмар Барриос
7Евгений Песегов
27Магомед Оздоев
15Ибрагим Цаллагов
11Себастьян Дриусси
45Иван Миладинович
29′46′
19Игорь Смольников
46′
20Игорь Юрганов
49Денис Терентьев
18Никита Бурмистров
59′
21Александр Ерохин
65′
87Александр Карапетян
22Артем Дзюба
11Владимир Обухов
72′
7Сердар Азмун
83′
77Дмитрий Полоз
18Юрий Жирков
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
1Голевые моменты5
4Удары (всего)16
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
14Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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