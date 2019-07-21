Клуб казахстанца Бахтиярова проиграл чемпиону России
Футбольный клуб «Сочи», за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, дома уступил питерскому «Зениту», передает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Сочи», за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, дома уступил питерскому «Зениту», передает корреспондент Vesti.kz.
Игра второго тура российской
В заявку на эту игру, которая стала для его клуба первой домашней в РПЛ, Бахтияров не попал. Не было его в списке и на матч первого тура в Москве против «Спартака» (0:1).
С шестью очками «Зенит» идет вторым, уступая «Уралу» по разнице мячей. Последнее, 16-е, место занимает «Сочи», потерпевший два поражения.
За «Сочи» 21-летний Бахтияров выступает с января 2019 года и провел шесть матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), а его клуб в мае стал серебряным призером и впервые в истории пробился в высший дивизион.
|Александр Точилин
|Сергей Семак
|Сердар Азмун
|30′
|Магомед Оздоев(Артем Дзюба, Юрий Жирков)
|88′
|12
|Николай Заболотный
|99
|Андрей Лунев
|34
|Тимофей Маргасов
|3
|Дуглас Сантос
|24
|Эльмир Набиуллин
|6
|Бранислав Иванович
|13
|Федор Кудряшов
|44
|Ярослав Ракицкий
|25
|Иван Новосельцев
43′
|91
|Алексей Сутормин
|55
|Ян Казаев
|25
|Вильмар Барриос
|7
|Евгений Песегов
|27
|Магомед Оздоев
|15
|Ибрагим Цаллагов
|11
|Себастьян Дриусси
|45
|Иван Миладинович
29′46′
|19
|Игорь Смольников
46′
|20
|Игорь Юрганов
|49
|Денис Терентьев
|18
|Никита Бурмистров
59′
|21
|Александр Ерохин
65′
|87
|Александр Карапетян
|22
|Артем Дзюба
|11
|Владимир Обухов
72′
|7
|Сердар Азмун
83′
|77
|Дмитрий Полоз
|18
|Юрий Жирков
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|4
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)