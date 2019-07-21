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21 июля, источник: Vesti.kz

Клуб казахстанца Бахтиярова проиграл чемпиону России

Футбольный клуб «Сочи», за который выступает полузащитник молодежной сборной Казахстана Акмаль Бахтияров, дома уступил питерскому «Зениту», передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра второго тура российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:2. У действующих чемпионов на 30-й минуте пенальти реализовал форвард сборной Ирана Сердар Азмун, а на 90-й отличился хавбек Магомед Оздоев.

В заявку на эту игру, которая стала для его клуба первой домашней в РПЛ, Бахтияров не попал. Не было его в списке и на матч первого тура в Москве против «Спартака» (0:1).

С шестью очками «Зенит» идет вторым, уступая «Уралу» по разнице мячей. Последнее, 16-е, место занимает «Сочи», потерпевший два поражения.

За «Сочи» 21-летний Бахтияров выступает с января 2019 года и провел шесть матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), а его клуб в мае стал серебряным призером и впервые в истории пробился в высший дивизион.

Сочи
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 221.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Фишт, 35102 зрителя
Главные тренеры
Александр ТочилинСергей Семак
Голы
Сердар Азмун30′
Магомед Оздоев(Артем Дзюба, Юрий Жирков)88′
Составы команд
12Николай Заболотный
99Андрей Лунев
34Тимофей Маргасов
3Дуглас Сантос
24Эльмир Набиуллин
6Бранислав Иванович
13Федор Кудряшов
44Ярослав Ракицкий
25Иван Новосельцев
43′
91Алексей Сутормин
55Ян Казаев
25Вильмар Барриос
7Евгений Песегов
27Магомед Оздоев
15Ибрагим Цаллагов
11Себастьян Дриусси
45Иван Миладинович
29′46′
19Игорь Смольников
46′
20Игорь Юрганов
49Денис Терентьев
18Никита Бурмистров
59′
21Александр Ерохин
65′
87Александр Карапетян
22Артем Дзюба
11Владимир Обухов
72′
7Сердар Азмун
83′
77Дмитрий Полоз
18Юрий Жирков
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
1Голевые моменты5
4Удары (всего)16
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
14Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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