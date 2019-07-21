Клуб казахстанца Бахтиярова проиграл чемпиону России

Игра второго тура российской премьер-лиги завершилась со счетом 0:2. У действующих чемпионов на 30-й минуте пенальти реализовал форвард сборной Ирана Сердар Азмун, а на 90-й отличился хавбек Магомед Оздоев.

В заявку на эту игру, которая стала для его клуба первой домашней в РПЛ, Бахтияров не попал. Не было его в списке и на матч первого тура в Москве против «Спартака» (0:1).

С шестью очками «Зенит» идет вторым, уступая «Уралу» по разнице мячей. Последнее, 16-е, место занимает «Сочи», потерпевший два поражения.