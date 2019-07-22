Семак объяснил, почему Дзюба не попал в основной состав на матч с «Сочи»

«У него была температура. В четверг он занимался в зале по индивидуальной программе. На предыгровой поработал, вроде бы все стало нормально, но после нее опять поднялась температура. Решали по ситуации, давать ему играть или нет, потому что Артем мало тренировался на этой неделе. Думаю, того времени, которое он получил, достаточно в его состоянии», — сказал Семак, которого цитирует официальный сайт «Зенита».