Семак объяснил, почему Дзюба не попал в основной состав на матч с «Сочи»
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Нападающий Артем Дзюба не попал в стартовый состав петербургского «Зенита» на матч второго тура Российской
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Нападающий Артем Дзюба не попал в стартовый состав петербургского «Зенита» на матч второго тура Российской
«Зенит» в воскресенье в гостях победил «Сочи» со счетом 2:0. Дзюба вышел на поле на 65-й минуте и отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом.
«У него была температура. В четверг он занимался в зале по индивидуальной программе. На предыгровой поработал, вроде бы все стало нормально, но после нее опять поднялась температура. Решали по ситуации, давать ему играть или нет, потому что Артем мало тренировался на этой неделе. Думаю, того времени, которое он получил, достаточно в его состоянии», — сказал Семак, которого цитирует официальный сайт «Зенита».
|Александр Точилин
|Сергей Семак
|Сердар Азмун
|30′
|Магомед Оздоев(Артем Дзюба, Юрий Жирков)
|88′
|12
|Николай Заболотный
|99
|Андрей Лунев
|34
|Тимофей Маргасов
|3
|Дуглас Сантос
|24
|Эльмир Набиуллин
|6
|Бранислав Иванович
|13
|Федор Кудряшов
|44
|Ярослав Ракицкий
|25
|Иван Новосельцев
43′
|91
|Алексей Сутормин
|55
|Ян Казаев
|25
|Вильмар Барриос
|7
|Евгений Песегов
|27
|Магомед Оздоев
|15
|Ибрагим Цаллагов
|11
|Себастьян Дриусси
|45
|Иван Миладинович
29′46′
|19
|Игорь Смольников
46′
|20
|Игорь Юрганов
|49
|Денис Терентьев
|18
|Никита Бурмистров
59′
|21
|Александр Ерохин
65′
|87
|Александр Карапетян
|22
|Артем Дзюба
|11
|Владимир Обухов
72′
|7
|Сердар Азмун
83′
|77
|Дмитрий Полоз
|18
|Юрий Жирков
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|4
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)