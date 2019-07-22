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00:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Семак объяснил, почему Дзюба не попал в основной состав на матч с «Сочи»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Нападающий Артем Дзюба не попал в стартовый состав петербургского «Зенита» на матч второго тура Российской премьер-лиги с «Сочи» из-за поднявшейся температуры, заявил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» в воскресенье в гостях победил «Сочи» со счетом 2:0. Дзюба вышел на поле на 65-й минуте и отметился результативной передачей в эпизоде со вторым голом.

«У него была температура. В четверг он занимался в зале по индивидуальной программе. На предыгровой поработал, вроде бы все стало нормально, но после нее опять поднялась температура. Решали по ситуации, давать ему играть или нет, потому что Артем мало тренировался на этой неделе. Думаю, того времени, которое он получил, достаточно в его состоянии», — сказал Семак, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

Сочи
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 221.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Фишт, 35102 зрителя
Главные тренеры
Александр ТочилинСергей Семак
Голы
Сердар Азмун30′
Магомед Оздоев(Артем Дзюба, Юрий Жирков)88′
Составы команд
12Николай Заболотный
99Андрей Лунев
34Тимофей Маргасов
3Дуглас Сантос
24Эльмир Набиуллин
6Бранислав Иванович
13Федор Кудряшов
44Ярослав Ракицкий
25Иван Новосельцев
43′
91Алексей Сутормин
55Ян Казаев
25Вильмар Барриос
7Евгений Песегов
27Магомед Оздоев
15Ибрагим Цаллагов
11Себастьян Дриусси
45Иван Миладинович
29′46′
19Игорь Смольников
46′
20Игорь Юрганов
49Денис Терентьев
18Никита Бурмистров
59′
21Александр Ерохин
65′
87Александр Карапетян
22Артем Дзюба
11Владимир Обухов
72′
7Сердар Азмун
83′
77Дмитрий Полоз
18Юрий Жирков
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
1Голевые моменты5
4Удары (всего)16
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
14Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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