Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов заявил, что после победы над московским «Динамо» в матче второго тура Российской
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов заявил, что после победы над московским «Динамо» в матче второго тура Российской
«Рубин» в воскресенье в гостях обыграл «Динамо» со счетом 1:0 благодаря голу в компенсированное время второго тайма. Казанцы с 36-й минуты играли вдесятером после удаления Евгения Башкирова. Metallica в воскресенье выступила с концертом в Москве на стадионе «Лужники».
|Дмитрий Хохлов
|Роман Шаронов
|Бека Микелтадзе(Павел Могилевец, Хвича Кварацхелия)
|90+3′
|1
|Антон Шунин
|22
|Юрий Дюпин
90+1′
|3
|Заурбек Плиев
|33
|Олег Данченко
|24
|Роман Евгеньев
|5
|Филип Уремович
|44
|Тони Шуньич
|80
|Егор Сорокин
|7
|Мигел Кардозу
|6
|Евгений Башкиров
3′36′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|7
|Вячеслав Подберезкин
90+3′
|11
|Себастьян Шиманьски
81′
|18
|Павел Могилевец
|77
|Шарль Каборе
72′
|10
|Игорь Коновалов
|17
|Сергей Паршивлюк
68′
|29
|Виталий Денисов
46′
|2
|Григорий Морозов
|69
|Данил Степанов
70′
|20
|Вячеслав Грулев
46′
|11
|Зураб Давиташвили
63′77′
|99
|Рамиль Шейдаев
|21
|Хвича Кварацхелия
90+1′
|6
|Артур Юсупов
58′
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
46′
|8
|Кирилл Панченко
67′
|26
|Бека Микелтадзе
|3
|Желтые карточки
|7
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|18
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|14
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Боковой судья
|Николай Богач(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Арам Петросян(Россия, Бронницы)
|ВАР
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Ассистент ВАР
|Михаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)