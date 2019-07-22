Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»

«Рубин» в воскресенье в гостях обыграл «Динамо» со счетом 1:0 благодаря голу в компенсированное время второго тайма. Казанцы с 36-й минуты играли вдесятером после удаления Евгения Башкирова. Metallica в воскресенье выступила с концертом в Москве на стадионе «Лужники».