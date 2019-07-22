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01:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Рубина» не попал на концерт Metallica из-за матча с «Динамо»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Роман Шаронов заявил, что после победы над московским «Динамо» в матче второго тура Российской премьер-лиги испытал более сильные эмоции, чем если бы побывал на концерте рок-группы Metallica.

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фотографий

«Рубин» в воскресенье в гостях обыграл «Динамо» со счетом 1:0 благодаря голу в компенсированное время второго тайма. Казанцы с 36-й минуты играли вдесятером после удаления Евгения Башкирова. Metallica в воскресенье выступила с концертом в Москве на стадионе «Лужники».

Во время загрузки произошла ошибка.
Динамо
0:1
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 221.07.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо, 17315 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий ХохловРоман Шаронов
Голы
Бека Микелтадзе(Павел Могилевец, Хвича Кварацхелия)90+3′
Составы команд
1Антон Шунин
22Юрий Дюпин
90+1′
3Заурбек Плиев
33Олег Данченко
24Роман Евгеньев
5Филип Уремович
44Тони Шуньич
80Егор Сорокин
7Мигел Кардозу
6Евгений Башкиров
3′36′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7Вячеслав Подберезкин
90+3′
11Себастьян Шиманьски
81′
18Павел Могилевец
77Шарль Каборе
72′
10Игорь Коновалов
17Сергей Паршивлюк
68′
29Виталий Денисов
46′
2Григорий Морозов
69Данил Степанов
70′
20Вячеслав Грулев
46′
11Зураб Давиташвили
63′77′
99Рамиль Шейдаев
21Хвича Кварацхелия
90+1′
6Артур Юсупов
58′
8Видар Ерн Кьяртанссон
46′
8Кирилл Панченко
67′
26Бека Микелтадзе
Статистика
3Желтые карточки7
0Красные карточки0
6Голевые моменты3
18Удары (всего)8
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
14Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Боковой судьяНиколай Богач(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАрам Петросян(Россия, Бронницы)
ВАРВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАРМихаил Вилков(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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