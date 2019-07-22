Футболист Дзюба готов выходить на поле в любом состоянии ради команды

Источник: РИА "Новости"

Дзюба начал матч с «Сочи» на скамейке запасных из-за плохого самочувствия. Во втором тайме 30-летний форвард вышел на поле и сделал голевую передачу, в итоге «Зенит» одержал победу в гостевом матче с «Сочи» со счетом 2:0.

«Голевая передача есть, это приятно, я всегда играю на команду. Я здесь оказался, что быть с командой. Сколько надо, столько я выйду, в любом состоянии, потому что сейчас нужно набирать очки. Сейчас такой период, когда все играют очень тяжело, нет явных лидеров, все друг с другом мучаются, поэтому очень важно такие матчи вырывать», — рассказал Дзюба.

Спортсмен добавил, что матч был для него тяжелым. «Мне тяжело было, в принципе, три дня не тренировался, расстроился, что так получилось, на ровном месте. Бессонная ночь сегодня была ужасная: душно, кондиционер нельзя включать, горло просто пылает, воду не мог пить. Сейчас я мечтаю поесть», — отметил футболист.

Матч «Сочи» — «Зенит» прошел в воскресенье на сочинском стадионе «Фишт». Зрителями стали более 35 тыс. человек, что стало рекордом стадиона для внутрироссийских соревнований. Вместимость стадиона составляет 45 тыс. человек.

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