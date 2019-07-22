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08:16 (мск), источник: ТАСС

Футболист Дзюба готов выходить на поле в любом состоянии ради команды

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба после матча с «Сочи» признался журналистам, что ему было очень тяжело играть, но ради команды он готов выходить на поле в любом состоянии.

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Источник: РИА "Новости"

Дзюба начал матч с «Сочи» на скамейке запасных из-за плохого самочувствия. Во втором тайме 30-летний форвард вышел на поле и сделал голевую передачу, в итоге «Зенит» одержал победу в гостевом матче с «Сочи» со счетом 2:0.

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«Голевая передача есть, это приятно, я всегда играю на команду. Я здесь оказался, что быть с командой. Сколько надо, столько я выйду, в любом состоянии, потому что сейчас нужно набирать очки. Сейчас такой период, когда все играют очень тяжело, нет явных лидеров, все друг с другом мучаются, поэтому очень важно такие матчи вырывать», — рассказал Дзюба.

Спортсмен добавил, что матч был для него тяжелым. «Мне тяжело было, в принципе, три дня не тренировался, расстроился, что так получилось, на ровном месте. Бессонная ночь сегодня была ужасная: душно, кондиционер нельзя включать, горло просто пылает, воду не мог пить. Сейчас я мечтаю поесть», — отметил футболист.

Матч «Сочи» — «Зенит» прошел в воскресенье на сочинском стадионе «Фишт». Зрителями стали более 35 тыс. человек, что стало рекордом стадиона для внутрироссийских соревнований. Вместимость стадиона составляет 45 тыс. человек.

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Сочи
0:2
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 221.07.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Фишт, 35102 зрителя
Главные тренеры
Александр ТочилинСергей Семак
Голы
Сердар Азмун30′
Магомед Оздоев(Артем Дзюба, Юрий Жирков)88′
Составы команд
12Николай Заболотный
99Андрей Лунев
34Тимофей Маргасов
3Дуглас Сантос
24Эльмир Набиуллин
6Бранислав Иванович
13Федор Кудряшов
44Ярослав Ракицкий
25Иван Новосельцев
43′
91Алексей Сутормин
55Ян Казаев
25Вильмар Барриос
7Евгений Песегов
27Магомед Оздоев
15Ибрагим Цаллагов
11Себастьян Дриусси
45Иван Миладинович
29′45′
19Игорь Смольников
45′
20Игорь Юрганов
49Денис Терентьев
18Никита Бурмистров
59′
21Александр Ерохин
65′
87Александр Карапетян
22Артем Дзюба
11Владимир Обухов
72′
7Сердар Азмун
83′
77Дмитрий Полоз
18Юрий Жирков
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
2Голевые моменты8
5Удары (всего)15
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
4Угловые4
14Фолы9
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Аверьянов(Россия, Москва)
Боковой судьяАнтон Кобзев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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