Футболист Дзюба готов выходить на поле в любом состоянии ради команды
СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Нападающий
СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Нападающий
Дзюба начал матч с «Сочи» на скамейке запасных
«Голевая передача есть, это приятно, я всегда играю на команду. Я здесь оказался, что быть с командой. Сколько надо, столько я выйду, в любом состоянии, потому что сейчас нужно набирать очки. Сейчас такой период, когда все играют очень тяжело, нет явных лидеров, все друг с другом мучаются, поэтому очень важно такие матчи вырывать», — рассказал Дзюба.
Спортсмен добавил, что матч был для него тяжелым. «Мне тяжело было, в принципе, три дня не тренировался, расстроился, что так получилось, на ровном месте. Бессонная ночь сегодня была ужасная: душно, кондиционер нельзя включать, горло просто пылает, воду не мог пить. Сейчас я мечтаю поесть», — отметил футболист.
Матч «Сочи» — «Зенит» прошел в воскресенье на сочинском стадионе «Фишт». Зрителями стали более 35 тыс. человек, что стало рекордом стадиона для внутрироссийских соревнований. Вместимость стадиона составляет 45 тыс. человек.
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|Александр Точилин
|Сергей Семак
|Сердар Азмун
|30′
|Магомед Оздоев(Артем Дзюба, Юрий Жирков)
|88′
|12
|Николай Заболотный
|99
|Андрей Лунев
|34
|Тимофей Маргасов
|3
|Дуглас Сантос
|24
|Эльмир Набиуллин
|6
|Бранислав Иванович
|13
|Федор Кудряшов
|44
|Ярослав Ракицкий
|25
|Иван Новосельцев
43′
|91
|Алексей Сутормин
|55
|Ян Казаев
|25
|Вильмар Барриос
|7
|Евгений Песегов
|27
|Магомед Оздоев
|15
|Ибрагим Цаллагов
|11
|Себастьян Дриусси
|45
|Иван Миладинович
29′45′
|19
|Игорь Смольников
45′
|20
|Игорь Юрганов
|49
|Денис Терентьев
|18
|Никита Бурмистров
59′
|21
|Александр Ерохин
65′
|87
|Александр Карапетян
|22
|Артем Дзюба
|11
|Владимир Обухов
72′
|7
|Сердар Азмун
83′
|77
|Дмитрий Полоз
|18
|Юрий Жирков
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|8
|5
|Удары (всего)
|15
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|4
|14
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Антон Кобзев(Россия, Москва)